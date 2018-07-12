Tarsus Belediye Ekmek Fabrikası yetkilileri Avrupa’da

AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan ve Avrupa Komisyonunca hibe desteği alan 2016 -1-TR01-KA202-034815 numaralı Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim İçin İyi Uygulamalar Değişimi isimli projenin dördüncü ve son uluslararası toplantısı İtalya’nın Perugia şehrinde gerçekleştirildi.

Perugia‘da faaliyet gösteren Confederazione Italiana Agricoltori Regione Umbria (CIA) isimli konfederasyonda gerçekleşen toplantıya, Tarsus Belediyesinden Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Serdar Akkoç, proje koordintörü Hakan Kumdereli, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof H.İbrahim Ekiz, Bölüm Araştırma Görevlisi Gülden Gökşen, İspanya Ortağı Valencia’da faaliyet gösteren Betelgeux Şirketi temsilcileri Carmen Donet ve Fernando Lorenzo, İtalya ortağı proje sorumluları Massimo Canalicchio ve Andrea Palomba, Çek Cumhuriyeti ortağı Prag’ta faaliyet gösteren Food Research Institute (VUUP) isimli araştırma merkezinin çalışanları Jakub kba ve Marian Urban katıldı.

BakeSus projesi kapsamında bu zamana kadar fırın ve pastane gibi unlu mamuller sektörü için üretimde kalite yönetimi, iyi çevre ve hijyen uygulamaları konularında eğitim metodolojileri oluşturuldu. Hazırlanan BakeSus temel ve eğitici eğitim materyallerinin Mersin Üniversitesi ve Tarsus Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda Ağustos ayında uygulanmasına karar verildi.

Tarsus Halk Ekmek Fabrikası çalışanlarına eğitimler interaktif olarak verilerek, projenin websitesindeki (bakesus.com) platformdan uygulanabilirliği sağlanacak. Proje toplantısının ikinci gününde Universit dei Sapori ziyaret edildi. Fırıncılık ürünleri ve yöresel ekmek çeşitleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Universit dei Sapori mutfağında özel şefler tarafından hazırlanan yöresel fırıncılık ürünleri, duyusal olarak değerlendirildi.