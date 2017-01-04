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04 Ocak 2017 16:33

Tarsus Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı

Tarsus Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı

04 Ocak 2017 16:33

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Meclisi Salonunda yapılan toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. 09.12.2016 tarih ve 2016/12-1 sayılı Meclis zabıt tutanağının oylanmasının ardından devam eden mecliste müdürlüklerden gelen evrakların görüşülmesine geçildi. Denetim Komisyon üyeliğine Nükhet Çelik, Mehmet Sabırlı, Ali Çelik, Ali Şanlı ve Yüksel Atum seçilirken, Meclis Divan Katipliği’ne de Nükhet Çelik ve Erkan Kolukırıkoğlu seçildi.
2017 yılı Avrupa Mükemmellik Ödülü yazılı başvuru için EFQM’e (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Kalite Yönetim Temsilcisi Ender Horata ve Kalite Yönetim Koordinatörü Hakan Kumdereli’nin görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildiği mecliste, Mülkiyeti Belediyeye ait olan 22 adet taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin € bendine göre satışına, takasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ya da kat karşılığı değerlendirilmesine oy çokluğuyla kabul edildi.
Komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.
Burada söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Can, 2017 yılının ülkemize hayırla getirmesini diledi.
Başkan Can, “2017 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak, alt yapısı tamamlanan projelerimizi hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” dedi.



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