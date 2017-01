Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç daha kattı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 2017 model 2 Adet Ford Transit 350E Van Trend 2+1 ve 1 Adet Isuzu model 3 tonluk su tankeri aracı aldıklarını belirtti.

Kısa bir zaman önce 1 adet yol süpürme aracı, 5 adet çöp toplama aracı ve 1 adet forklif aracı aldıklarını ve şimdide bunlara ek olarak 3 adet yeni araç daha alarak araç sayısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Can, yeni alınan araçlarla yapılacak olan hizmetlerde ve işlerde daha hızlı cevap vereceklerini, vatandaşa götürecekleri hizmetin daha etkili ve kaliteli olacağını ifade etti.

Başkan Can, “Aldığımız araçlarla şehrimizin daha da güzelleşmesi ve gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız araç sayımızı arttırarak şehrimize daha verimli ve kaliteli hizmet sunmaktır. Araç parkımızdaki araçların sayısını arttırarak hizmetin en iyisine layık olan değerli hemşerilerimizin sorunlarına daha hızlı müdahale edip, daha hızlı cevap vereceğiz. Yaklaşık 2 milyon değerindeki araçlarımız şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun’’ şeklinde konuştu.