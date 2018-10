Tarsus Belediyesi Emekliler Lokali açıldı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 7'den 77'e her kesime hitap eden hizmetler ürettiklerini, Emekliler Lokalinin de ikinci baharını yaşayan insanların ortak mekanı olacağını söyledi.

Tarsus Belediyesi, tarafından Anıt Mahallesi'nde yapılan Emekliler Lokali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlk olarak söz alan Anıt Mahallesi Muhtarı Mustafa Naci Güllü, mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Mehmet Bülent Gözener, bugün çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Şevket Can Başkanım 41'inci açılışını Emekliler Lokaliyle yapıyor. 41 kere Maşallah diyorum. Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olacaktır. Çünkü Türkiye'de bir ilktir. Bu lokal tüm emeklilerimize hizmet edecektir. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tüm Emekliler Türkiye Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ise, “29 yıllık dernek hayatımızda emekli vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını savunmuş olan bir derneğiz. 12 milyon emekliyi temsil eden, büyük emekliler olarak yurt genelinde hizmet vermekteyiz. Tarsus şubemiz 3 yılda 10 bin üyeye ulaşmasında derneğimizin başarısını ve doğru yolda ilerlediğinin göstergesidir. Şevket Can Başkan ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Lokalimiz emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'da, her kesime hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Can, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 41 açılışımızı hizmete sunmanın mutluluğunu ve heyecanını birlikte yaşadık. Bizler şehir içinde 45 mahallemiz, 129 tane köyümüz ve kapanan 5 tane belde belediyemizle birlikte toplam 179 tane mahallemize hizmet vermekteyiz. Bizler ayrım yapmadan, ayırmadan, ötekileştirmeden Tarsusumuzda yaşayan bütün insanlarımızı kucaklayarak mahalle ve köylerimizin isteği doğrultusunda hizmetlerimizi vatandaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Şu anda mega proje olarak nitelendirdiğimiz Berdan projemizin bitmesi yakın. Şu anda birinci etabın 2 yada 3 aya kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projenin belediyemize maliyeti 20 trilyon. İlerleyen zamanlarda 2 ve 3. Etap da bittiğinde adana Mersin D-400 yolundan başlayarak Baraj Yolu diye nitelendirdiğimiz Devlet Bahçeli Bulvarına kadar Berdan Projesi Çukurova'nın gerdanlığı olacak. Adana ve Mersin'i de burada misafir edeceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tarsus Belediyesi Şubat ayından itibaren kendi elektriğini üretmeye başladı. Mevcut Pazar yeri çatılarına güneş panellerini yerleştirdik. 3 buçuk megawatt'lık lisansımızı alarak üretime başladık. İnşallah bir yılda yaklaşık 4 trilyonluk para kazanacağız. Ayrıca Kırklarsırtı Mahallemizde 15 bin kişilik gösteri merkezi inşaatında son aşamaya geldik. Cephe kaplaması da bitiyor. Mesai arkadaşlarım aydınlatma ile ilgili çalışmaları yürütüyor. İnşallah Kasım ayı içinde açılışımızı yapacağız, vatandaşlarımıza hizmete sunacağız. İçerisinde otel, konut, işyeri ve ofis olan mega projemiz 150 trilyonluk bir proje. İhalesini gerçekleştirdik. Bir iki aya kadar hep birlikte temelini atacağız. Bizler Tarsus Belediyesi olarak bu yaz 1750 çocuğumuzun kirvesi olduk. İnşallah Rabbimin izni ve sizlerin de duası ve desteğiyle Şevket Can önümüzdeki yıllarda da Tarsus'un Kirvesi olmaya devam edecek. Şu anda 3 tane cami inşaatımız bitti, 5 tane inşaatı devam eden camiimiz var. Kavaklı, Ergenekon, Barbaros Mahallemizde 2 tane ve Akşemsettin Mahallesi'nde. 9 tane değişik mahalleye taziye evi yaptık. 5 tane değişik mahalleye yaşam boyu spor merkezi yaptık. 5 tane değişik mahalleye halı saha inşaatımız devam ediyor. Birini geçen hafta açtık. İnşallah ikincisini de önümüzdeki hafta açacağız” ifadesini kullandı.

"Emeklilere hayırlı olsun"

Başkan Can, Emekliler Lokalinin bütün emeklilere hayırlı olmasını temenni ederek, “Eski kira olan lokali kapatarak Anıt Mahallesi'nde emekliler lokalini gerçekleştirdik. Kitabını, gazetesini okuyacak nezih bir dinlenme tesis olacak. Bu vesileyle bu tesisimiz de tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbimin izniyle ocak ayına kadar her hafta bir açılış gerçekleştireceğiz. Şimdiden davetlisiniz. Rabbim çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğunda mahcup etmesin. Hepimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Dün Batman da 7 tane askerimiz şehit oldu. U vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Rabbim ezanlarımız susturmasın, bayrağımız indirmesin. Ülkemizde ve şehrimizde huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Tarsus Belediyesi olarak 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. Hizmetlerimizi de buna göre yapıyorum yapmaya da devam edeceğim. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” cümlesini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise, “Böyle güzel bir açılışta olmaktan gurur duyuyorum. Aklın yolu bir. Gerçekten yaptığı projeler o bölgeye yakışan bir başkanımız Şevket Başkanımız. Nihayetinde bizler belediye başkaları olarak insanları mutlu etmek, 21'nci yüzyıl şartlarındaki zeminlerde yaşam ortamı hazırlamak için gayret ediyoruz. Şevket Başkan zaten bu işin hem alaylısı hem de mekteplisi. Başından beri belediyecilik hayatında her noktada görev almış, vatandaşın ne istediğini bilen, dolayısıyla projelerde yerli yerine oturuyor. Emekliler lokali hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarsus Belediyesi'nin her hafta bir hizmeti açılışını gerçekleştirdiğini söyleyen Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza attığı için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Emekliler lokalimiz, emeklilerimize ve Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun ” şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, “Hizmet sürem 27 yıl 9 ay olmuş. Ben halen kendimi 3-5 senelik devlet memuru gibi hissediyorum. Demek ki, biz de artık emekliyiz. Babamda Bağ-Kur'luydu. Babam gün sayardı, 36 ay kaldı, 35 ay kaldı diye. Sonra oda emekli oldu. Çalışan herkes birer emekli adayıdır. Bu lokal şimdiden hayırlı olsun. Emeklilerimize sağlıklı huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Tarsus Belediyesi Tüm Emekliler Lokali yapılan dualarla hizmete açıldı. Protokol ve vatandaşlar tesisi gezerek, lokalde gazete ve kitap okudu.