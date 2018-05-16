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16 Mayıs 2018 10:24

Tarsus Belediyesi kokuyla mücadele ediyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde vatandaşları rahatsız eden gübre kokusunu engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Belediyesi kokuyla mücadele ediyor

16 Mayıs 2018 10:24


Vatandaşlardan gelen koku şikayetlerinin ardından belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince ivedi olarak ilgilenilerek gerekli işlemleri yaptıklarını ifade etti.


Kokuyla mücadelenin sadece belediyenin görevi olmadığı halde kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Başkan Can, diğer ilgili kurumlarında gereken hassasiyeti göstermesini istedi.


Başkan Can, "Vatandaşlarımızdan gelen koku şikayetleri Belediyemizce geniş çaplı değerlendirilmekte mücavir alan içerisinde halkımızı rahatsız eden gübre şikayetleri Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ivedi olarak ilgilenilerek, gerekli işlemler yapılmaktadır. Söz konusu şikayetler özellikle tarımsal alanlarda ve Akdeniz ilçesi sınırlarında olup yetki alanımızın dışında kalan mahallerde meteorolojik şartlarında etkisiyle denizden gelen rüzgarlarla koku rahatsız edici boyuta gelmektedir. İl genelinde Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarımızla, konu ile ilgili resmi yazışmalar yapılmış olup, koordineli olarak sorunun çözümüne ilişkin çaba gösterilmektedir’’ şeklinde konuştu.


Söz konusu şikayetleri ilgili kurumlara bildirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, “Tarımsal üretim faaliyetleri içinde, tavukçuluk sektörü, özellikle bölgemizde gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir sektördür. Büyüme hızıyla sektörün gelişmesinin devam edeceği açıkça görülmektedir. Sektörün gelişmesine paralel olarak üretim yan ürünü olarak ortaya çıkan atık miktarı da artmaktadır. Yıl içinde düzenli olarak ortaya çıkan kümes atıkları, gübreleme mevsiminde herhangi bir işlenmeden geçmeden, ham haliyle araziye verilirken, gübre ihtiyacının olmadığı dönemlerde uygun olmayan yerlere büyük oranda kontrolsüzce gelişigüzel boşaltılmaktadır. Kontrolsüzce terk edilen atık hem bırakıldığı araziyi kullanılamaz hale getirmekte hem de CH , NH , H S, uçucu organik asitler nedeniyle, kötü koku, sinek, böcek gibi vektör kaynağı da olduğundan sıklıkla çevrede yaşayan halkın şikayetlerine neden olmakta, çevre sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Atık olarak nitelendiğinde ciddi çevre problemleri oluşturabilecek potansiyele sahip olan bu miktarda tavuk gübresini hammadde olarak kullanıp katma değer eklenmiş ürün haline getiren pek çok teknik, teknoloji ve proses mevcuttur. Bunların içinde atıkların pellet haline getirildikten sonra organik gübre olarak kullanımı mümkündür. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konuda uygulamaya ilişkin yönetmelikleri mevcut olup, yürürlüğe girmiştir. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar bu yönetmeliklerde belirlemiştir. Söz konusu şikayetler ilgili kurumlara bildirilmekte konuyla ilgili ilçemiz genelinde çevre sorunlarına sebep olan sorunların giderilmesi için koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir’’ ifadesini kullandı.




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