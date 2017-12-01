Tarsus Belediyesi Şehit Ozan Olgu Köreke için mevlit okuttu

“Şehitler Namusumuz, Gaziler Onurumuzdur” diyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Bu vatanın evlatları can vererek, kan vererek vatan savunmasında mücadele ediyor. Bizler bugün buralarda isek hep bu vatan evlatlarının mücadeleleri sayesindedir. Biz bu bilince sahibiz. Şehitlerimiz Namusumuz, Gazilerimiz Onurumuzdur. Bu mücadele de Şehit düşen evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün Ulu Camimizde son Şehidimiz, evladımız Ozan Olgu Köreke’nin ruhuna mevlid okuttuk, O’nu andık ve diğer tüm Şehitlerimiz içinde dualar ettik. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin” dedi.

Ulu camide düzenlenen mevlitte okunan Kuran-ı Kerim’in ardından bütün şehitler için dua edildi.

Okunan Mevlidin ardından kılınan Cuma Namazı sonrasında Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.