Tarsus Belediyesi, şehitler için mevlit okuttu

yıldönümü kutlamaları çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Ulu Camii’de Cuma namazından önce düzenlenen programda imamlar tarafından ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif’in ardından duayı yaptıran Mahmut Turan, Allah katında en yüce mertebenin şehitlik mertebesi olduğunu, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen askerleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Vatandaşların büyük bir huşu içinde dinlediği mevlitten sonra kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara Tarsus Belediyesi takvimi, gül suyu ve lokum ikram edildi. Mevlide, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Erin, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.