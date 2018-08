Sektör çalışanlarına yönelik verilen eğitimler, Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü araştırma görevlilerince gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların temel tüketimine yönelik konularda işletme sahiplerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bu sayede daha kaliteli ve güvenilir gıda üretimlerini amaçladıklarını söyledi.

Başkan Can, “T.C. AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan ve Avrupa Komisyonunca 2016 -1-TR01-KA202-034815 numaralı " Sustainable and hygienic production on the bakery sector trough good exchange of practices- BakeSus (Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim İçin İyi Uygulamalar Değişimi) isimli projemiz kapsamında hazırlanan eğitim modülleri Mersin Üniversitesi ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Eğitim modülleri tanıtım sunumu ile BakeSus projesi kapsamında fırın ve pastane gibi unlu mamuller sektörü için üretimde kalite yönetimi, iyi çevre ve hijyen uygulamaları konularında hazırlanan eğitimin içerikleri işletme sahiplerine yüz yüze anlatılmaktadır. Sektör çalışanlarının aynı zamanda interaktif olarak yararlanabilecekleri projenin web sitesindeki (www.bakesus.com) platformun da tanıtımı gerçekleştirildi. İşletme sahiplerine platformu uzaktan erişim için kullanıcı adı ve şifre verilerek, interaktif eğitimin avantajlarından yararlanarak sektör çalışanlarının iyi hijyen uygulamalarını sürdürülebilir bir hale getirmesi planlanmaktadır’’ dedi.