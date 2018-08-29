Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okulu sona erdi

Faruk Sodan Spor Tesislerinde düzenlenen törene sporcular aileleri ile birlikte katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu, törende yaptığı konuşmada, yaz spor okullarının amacına ulaştığını belirterek, bu faaliyeti geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

Sporun önemine değinen Kurtçu, şöyle devam etti:

“Tarsus Belediyesi Spor Kulübü olarak bu yıl 3. ünü düzenlediğimiz yaz kampı etkinliklerinde 2018 yılı itibariyle yaklaşık 250 çocuğumuza eğitim verdik. Yaşadığımız teknoloji çağının kaçınılmaz sonucu olarak özellikle yaz tatili boyunca çocuklarımız ister istemez bilgisayar oyunları, tablet ve cep telefonu kıskacında adeta beyinleri uyuşmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ailesine, vatanına ve milletine daha faydalı birer birey olmaları yolunda başlattığımız yaz kampı uygulaması meyvelerini almaya başlamıştır. Yerel yönetim olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı spor yapmaları için Spor Merkezlerinin sayılarını çoğalttık ve çoğaltmaya devam devam ediyoruz. Tarsus’ta yaşayan tüm Tarsuslular her şeyin en güzeline layıktır. Amacımız her kesimden insanlarımızın spor yapabilecekleri tesisleri hayata geçirmektir.

Ayrıca siz velilere de teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımızı her gün buraya kadar getirdiniz. Sağlıklı birer birey olma yönünde onlara bir fırsat verdiniz. Aziz Atatürk “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” diyor, küçük kardeşlerim de hem vücutlarını hem de kafalarını sağlam hale getirdiler. Ben hepsini tebrik ediyorum, başarılı birer sporcu olmalarını temenni ediyorum. Gençlerimizin eğitim almalarında gece gündüz çalışan Tarsus Belediye spor kulübümüzün bütün yöneticilerine ve teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Tarsus Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve destek verdiğimiz birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden biri olan ve içerisinde 10 ayrı dalda, her biri kendi alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen yaz kampı uygulamamıza destek vererek çocuklarını bizlere emanet ettiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki; ‘Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır.”

Tarsus Belediyespor Kulübü Sportif Koordinatörü Dursun Uyan ise, Yaz Spor Okulu olarak 10 dalda faaliyet göstererek, iyi bir yaz dönemi geçirdiklerini, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Şevket Can’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ın eşi Öznur Kara Can’ın katıldığı törende, protokol üyeleri sporculara sertifikalarını verdi.