Tarsus Belediyesi’nde bulunan üç siyasi parti temsilcileri, ülkenin içinde bulunduğu durumun değerlendirmesini yaptı. Komisyonda Mustafa Yavuz, Mehmet Yıldız, Çetin Uzabacı, Hüseyin Sarı ve Hüseyin Şendağ bulunuyor.

Komisyon üyeleri, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ın önderliğinde Kurban Bayramından sonra STK’larla geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceklerini, ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreci birlik olarak atlatacaklarını belirttiler.

Ülkenin iç ve dış güçlerin ekonomik saldırısı altında bulunduğunu ifade eden komisyon üyeleri, Tarsus’tan başlatacakları ithal ürünlerin kullanılmasından kaçınılması ve yerli malı kullanılmasına teşvik edilmesi kampanyasına herkesin destek vermesini istediler.

“Yerli malı kullanmaya özen gösterelim” diyen komisyon üyeleri, “Ülkemizin ekonomik olarak karşı karşıya kaldığı sorunlarla bu ülkenin her birey olarak üzerimizde düşen görevi yapmalıyız. Öncelikle ithal ürünlerin kullanılmaması için bilinçli olacağız, yerli ürünlere ve yerli esnafımıza yöneleceğiz. Ortak noktamız Türkiye’mizin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkması olmalı. Bu gemide hepimiz yaşıyoruz, üç partinin temsilcisi olarak, aldığımız tavsiyelere kararını önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarla bütün kamuoyunda duyuracağız. Artık bu konuda eylemlere geçmeliyiz. Ülkemize Dolar ve Euro üzerinden ekonomik darbe uygulaması yapmaya izin vermeyeceğiz. Diri ve bir olacağız” ifadelerini kullandılar.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Türkiye’nin üzerinde oynanan bütün oyunları bozacaklarını söyledi.

Başkan Can, Tarsus Belediyesi Yerli Malı Kullanımını Teşvik Komisyonunun önemli kararlar aldığını belirterek, “Döviz konusunda yaşanan gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Endişe edici bir durum olduğu kadar, planlı olduğu da aşikardır. ABD dolardaki dalgalanmanın hemen ardından bizden ithal ettikleri çelik ve alüminyum ürünlerimizdeki vergi oranını arttırması, iki ülke ilişkilerindeki gerilimi tırmandırdı. ABD bu tutumlarından vazgeçmeli, bizim yasalarımıza saygı duymalıdır. Sonuç olarak, daha önce yaşadığımız hain darbe girişiminde Türkiye, dayatmalara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla karşı koyacağını, içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlarına göstermiştir. Şüphesiz bu aziz millet, daha önce atlattığı badireler gibi bu badireden de alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Tarsus Belediyesi Yerli Malı Kullanımını Teşvik Komisyonunun attığı adımı çok önemli buluyor ve destekliyorum. Allah yardımcımız olsun ve ülkemize karşı tuzaklar kuranların planlarını bozarak onları mağlup etsin” dedi.

Tarsus Belediyesi olarak yerli malı kullanımını teşvik komisyonu 04/12/2016 tarihinde 3 siyasi parti meclis üyelerinin oy birliği ile kurulmuştu.