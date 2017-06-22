Tarsus Belediyesi’nde bayramlaşma

Tarsus Belediye Meclis Salonunda düzenlenen bayramlaşma töreninde çalışanların bayramını kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, huzurun adresi olduklarını söyledi. Can, “Ramazan Bayramı hepinize şimdiden kutlu olsun. Ailenizle çocuklarınızla, varsa torunlarınızla sağlıklı sıhhatli mutlu ve huzurlu nice güzel günleri Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Bizler Tarsus ve Mersin’de güvenin ve huzurun adresiyiz. 1994 yılından bu yana dikilen bayrağı daha da ileri taşıma mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Başkanımıza yaptığı ve yapacağı hizmetler için teşekkür ediyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı vesilesiyle vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Ramazan Bayramı, bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecektir. Bu vesileyle öncelikle Ramazan Bayramının sizlere, ailelerinize, belediyemize Tarsus’umuza, Mersin’imize ve tüm insanlığa barış huzur ve kardeşlik getirmesini daha nice bayramlarda sağlık mutluluk içerisinde hep beraber olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise, “Gittiğimiz her yerde yüz akımız MHP’li belediyelerin Mersin’de ve Tarsus’ta neler yapılabildiğini dost düşman herkese gösterdiler. Ben Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailenizle birlikte güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramının dünyaya barış getirmesini dileyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bizim görevimiz yerel yönetim, yerel yönetimlerin görevi de bölge insanlarının mahalli müşterek ihtiyaçlarını gidermek ve onların daha rahat bir bir ortamda yaşamaları için gayret göstermek, hizmet etmek.23 yıldır Tarsus ta Tarsus insanı bize destek verdi sizlerde gayret gösterdiniz ve verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Ramazan bereket ayı rahmet ayı mağfiret ayı ve bu ayın feyzinden yararlanıp bayrama kavuşmayı Cenabı Allah nasip etsin. Huzur içerisinde barış içerisinde mutluluk içerisinde ailelerinizle birlikte ağız tadınız bozulmadan bayrama kavuşun diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Konuşmalarını ardından Can, Kocamaz, Şimşek ve Bodur, personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladılar.