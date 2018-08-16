Tarsus Belediyesi’nde bayramlaşma

Tarsus Belediye Meclis Salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Çalışanların bayramını kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, personellere mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.

Başkan Can, “ 94 yılından bugüne kadar sayın başkanımızın başkanlığında Tarsus Belediyesi olarak ve şu anda 2014 yılından itibaren de sayın başkanımızın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte şehrimize hep birlikte hizmet ediyoruz. Bu başarı hepimize ait, sizlere ait, bizlere ait çünkü biz büyük bir aileyiz dedik. Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak el ele, gönül gönüle şehrimize, köylerimize ve vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Ayrım yapmadan Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bir bütündür. El eledir, gönül gönüledir. Allah’ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle bir dahaki bayramı burada kutlamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin diyorum’’ şeklinde konuştu.

Bütün çalışanların Kurban Bayramı’nı kutlayan Milletvekili Baki Şimşek de, “24 Haziran seçimlerinde vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günleri, 24 Haziran seçimlerinde belki halkımıza tam manasıyla anlatamadık. Ama bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda herhalde MHP’nin neden böyle davrandığını, neden hükümete destek verdiğini bir çok arkadaşımız daha iyi anlamıştır. Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyen emperyalist ülkeler bugün daha farklı amaçlarına ulaşmak için Türkiye’yi daha çok karıştırmak isteyeceklerdi ama bugüne kadar Türk milleti bunlara fırsat vermedi. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecek’’ dedi.

Bayramların hep birlikte olma, buluşma, kaynaşma dönemi olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bütün çalışanların mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Başkan Kocamaz, “Değerli arkadaşlar, bir çoğunuzla 24 yılı geride bıraktık. Bir kısmınız kervana sonradan katıldı, halen bu kervanın yol almasında buradaki yolculara eşlik ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar Allah’a çok şükür kazasız, belasız gemiyi limana götürmeye çalıştık ve her defasında da limandan mutlu bir şekilde yeniden bu gemi yol aldı. Ben öyle inanıyorum ki, 2019 yerel seçimlerinde de bu gemi yol almaya devam edecek. Yeni ikmallerini yapacak, bakımını yapacak ve yeni yeni projelerle bölgemizde, kentimizde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak için yolculuğunu sürdürecek. Değerli arkadaşlar, bayramlarımız, Türk milleti için, İslam alemi için buluşma, kaynaşma, bütünleşme, bir araya gelme dönemleridir. Dolayısıyla bu bayramlar, inşallah başta sizler, aileniz, çocuklarınız, Tarsus’umuz, Mersin’imiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi, insanlık alemi için hayırlar getirir diye ümit ediyoruz. Ben bu vesileyle hepinizin mübarek bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlere eşinizle, çocuklarınızla, tüm çevrenizle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmalarını ardından Başkan Can, Başkan Kocamaz ve Milletvekili Şimşek, personellerle tek tek tokalaşarak, bayramlarını kutladılar.