Tarsus Belediyesi’nde kalitede 16’ncı yıl

Gözetim+Geçiş Tetkiki tamamlandı.

Baş Tetkik Görevlisi Gökçen Bircan Değerliyurt ve Tetkik Görevlisi Asım Dinç tarafından gerçekleştirilen tetkik, 3 gün sürdü.

Tetkik ekibi tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde açılış toplantısı ile başlayan ve standart kapsamında masa başı ve birim tetkikleri yapılarak gerçekleşen tetkik sonucunda belgenin, 2015 versiyonuna göre yenilenmesine ve belge geçerliliğinin devam ettirilmesine karar verildiği açıklandı.

Tetkik sırasında iyi uygulama ve iyileştirmeye açık alanlar ile kurumun performansına ve vatandaş memnuniyetine yönelik çalışmalar ve bununla ilgili izleme ölçme faaliyetlerinin kurumumuz tarafından etkin ve verimli bir şekilde yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Tarsus Belediyesi’nin hizmetleri ve kalite çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, örnek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Can, “1994-2014 yılları arasında dört dönem, yani yirmi yıl Belediye Başkanlığı yapan ve 2014 yılı Mart ayından itibaren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen, Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla 2002 yılında kalite çalışmalarına başladık. Benim de, 1997 yılından bu yana memur, müdür ve başkan yardımcılığı görevlerini yaparken içinde bulunduğum bu çalışmalarda; özdeğerlendirme yapmaya, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçmeye, sunduğumuz hizmetleri verilerle yönetmeye başladık. Yaptığımız sürekli iyileştirmeler sonucunda, sunduğumuz hizmetlerle Tarsus’u nakış nakış işledik. Bugün itibariyle kalite çalışmalarında 16 yılı geride bıraktık. Kalite çalışmaları kurumumuzda sürekliliğe katkı sağlamaktadır. Bu anlayış, yönetim istikrarına da olumlu katkı sağlamıştır. 1994 yılından bu yana aynı yönetim anlayışıyla paydaş memnuniyetini hedef alan hizmetler ürettik, üretmeye de devam edeceğiz" dedi.