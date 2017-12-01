Tarsus Belediyesi’nde ödül kutlaması

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından, "Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü" ve ‘Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ alan Tarsus Belediyesi çalışanları biraraya gelerek, ödülü kutladı.

Düzenlenen programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, belediye meclis üyeleri, daireler müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Açılış konuşmasını Beyaz Yaka adına Filiz Erdek, Mavi Yaka adına Ömer Hırlak yaptı.

Hizmetin adresinin Tarsus Belediyesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "EFQM Kalite ödülüne başvuru 2002 yılında sayın Başkanımız Burhanettin Kocamaz bey zamanında yapıldı. 2013 yılında yine Türkiye’deki en büyük ödüllerden olan Mükemmellik ödülü alınmıştı. Başkanımız Mersin Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra şahsımdan bir tek isteği oldu o da buna kaldığımız yerden devam etmemizdi. Biz 2015 yılında EFQM mükemmellik ödülüne başvurumuzu gerçekleştirdik. 2017 yılında bu ödülü almaya hak kazandık. İspanya’da bu başarı ödülümüzü aldık. Daha sonra Kalder tarafından Kalite yolculuğumuzu devam ettirdiğimiz için Süreklilik Ödülü almaya hak kazandık” dedi.

"Başarı Tarsus Belediyesi olarak hepimize aittir"

Başkan Can, başarıda bütün çalışanların emeği olduğunun altını çizerek, “Bu başarı Tarsus Belediyesi olarak hepimize ait. Çünkü biz ekibiz, takımız ve büyük bir aileyiz. Ben bütün mesai arkadaşlarımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum iyi ki varsınız. 1994 yılından bugüne kadar Tarsus Belediyesi ayrım yapmadan ayırmadan tüm insanlarımızı kucaklayarak hizmet etti. Personellerimize huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Tabi insanın doğduğu büyüdüğü şehre hizmet etmesi kadar güzel bir şey yoktur. Hem çocuklarımızın rızkını kazanıyoruz hem de eşimize, dostumuza şehrimize hizmet ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Cenab-ı Allah şehrimize güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Bizimde hizmetlerle ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Geldiğimiz günden bugüne kadar 24 hizmeti açtık. Şu anda prestij projelerimiz açılışa hazır hale geliyor. Otelimizi de yapacağız, Berdan projemizi de yapacağız, elektriğimizi üretiyoruz, kentsel dönüşümü de yapacağız. Bizim görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değil. Bizim görevimiz şehrimizde yaşayan bütün insanların mutluluğu ve huzurudur. Onların mutluluğu mutluluğumuz, huzuru huzurumuzdur. Çünkü ülkemizin de ihtiyacı olan huzurumuzun ve kardeşliğimizin birlikteliğimizin devam etmesidir. Ben inanıyorum bu böyle devam edecektir. Huzurunda, güveninde, hizmetinde adresi Tarsus Belediyesi olacaktır” diye konuştu.

En büyük ödülü Tarsus halkının verdiğini belirten Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise, “Tarsus halkı beş dönemdir yapılan bütün hizmetlere en büyük ödülü verdi. Beş dönemdir Tarsus Belediyesini Milliyetçi Hareket Partisine vererek en büyük ödülü onlar verdi. Avrupa yine sesimizi geç duydu. 5’nci dönemin ortalarında Türkiye’de bir belediyenin Tarsus Belediyesi’nin hizmetlerde bir çok Avrupa belediyesini bile altyapıda üstyapıda kentleşmede solladığını 5’inci dönemde tespit etti. İspanya’da Türk bayrağını göndere çektirerek İspanya’da bu ödülü sizler adına aldık. Hepinizden Allah razı olsun. Kavgamız, sevdamız Tarsus, Mersin. Bizlerde Tarsus’un, Mersin’in hizmetlerin yerine gelmesi adına Millet Meclisinde mücadele ediyoruz. Bu ödüllere katkılarınızda, emeğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Heyecanlı olanın her işte başarı geldiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus’un çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Kocamaz, “Bu iş heyecan işi, bu iş gerçekten kutsal bir iş. İsterseniz Belediye Başkanı olun, isterseniz Belediyede herhangi bir noktada çalışan bir şahıs olun yapılan hizmetlerde hepinizin payı var. Alınan dualarda hepinizin payı var. 24 yıl önceki Tarsus’la şimdiki Tarsus’un sadece Allah’ı bir. Onun dışında her şeyi değişti. Heryeri değişti. Tarsus bugün bu ödülleri alabiliyorsa bu kentte yaşanan değişimden, bu kente verilen hizmetten ve bu kentte yaşayan insanların memnuniyetinden dolayı alınabiliyor. Bir yere gelirsiniz, gelmek için bir mücadele ederseniz bu kolaydır. Esas iş o geldiğiniz yerde sizi ordan indirmeye çalışanlarla yapacağınız mücadele. Bu mücadele kavgayla dövüşle olmaz verdiğiniz hizmetlerle olur. O kentte yaşayan insanların çoğunluğunun takdirini alabiliyorsanız işi başarmışsınız demektir. Bizim görev anlayışımızda günümüzü gün edelim yarın ne olursa olsun anlayışı olmaz. Biz geldiğimiz yerde kalıcı olabilmek için uğraşırız. Bununda ana noktası yaptığınız işi heyecanla yapacaksınız ve yaptığınız işi başta kendiniz beğeneceksiniz. Beğendiremeyeceğiniz hiçbir işi yapmayacaksınız. Ben bütün belediyede çalışmış arkadaşlarımıza, hakka kavuşmuş tüm yol arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ruhları Şad mekanları cennet olsun. Bu ödüller gerek Tarsus Belediyesi çalışanları için, gerekse Tarsus için gerekse de Milliyetçi Belediyecilik anlayışı için bir gurur vesilesi. İnşallah gelecekte Tarsus çok daha büyük ödüllere layık olacaktır. Sizler bu gayretle bu çabayla hareket ettiğiniz sürece hem daha da çıta yükselecek hem de Tarsus’un adından sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bahsedilecektir. Ben başta Şevket kardeşimizi tebrik ediyorum. 94 yılından bu yana birlikte mesai arkadaşlığı yaptık. Bu yolları birlikte yürüdük. Tarsus bir yerlere geldiyse tüm belediye çalışanlarının olduğu kadar, Şevket Can’ında alın teri göz nuru vardır. Ehliyetli bir belediyecidir. Ben Tarsus’u çok daha iyi yerlere noktalara taşıyacaktır. Hepinizi yeniden tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz gayretler için çabalar için Allah sizlerden razı olsun” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kalite Grubu’nda görev alan ekiplere plaket verildi. Program sonunda belediye personeli Ali Taşoğlu’nun verdiği konserle gönüllerince eğlendiler.