Tarsus Belediyesi’nden emniyete motosiklet

Belediye tesislerinde düzenlenen törenle, motosikletler Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile İlçe Emniyet Müdürü Salim Çakan arasında imzalanan protokol ile teslim edildi.

Tarsus Belediyesine teşekkür eden Emniyet Müdürü Salim Çakan, Başkan Can’ın her zaman kendilerine destek verdiğini söyledi. Çakan, “Tarsus Belediyesinin her alanda katkı ve desteğini görüyoruz. Bugün de yeni sorumluluk sahamız olan Tarsus Barajı Bölgesinde polis noktamızın binasına ve bu noktada hizmet verecek olan motosikletlere ihtiyacımız vardı. Bu konuda başkanım sağolsun oraya destek sözü vermişti. Bugün de o sözünü gerçekleştirdi. Kurumumuza hibe olarak geçici protokolle teslim edilen motosikletleri bugün teslim aldık. Bizde orada görevimizi en iyi şekilde yürütüp Tarsus halkımızın huzur ve güveninin temini için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi katkılarından dolayı Sayın Başkanımıza ve Tarsus Belediyemize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kentin huzuru ve güveni için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, ortak payda Tarsus olduğunu söyledi.

Motosikletlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Can, “Biz güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Sayın müdürümüzün ricası bizim için geçerlidir. Bizde Tarsus Belediyesi olarak iki adet motosiklet alarak Emniyet Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Netice itibariyle Emniyet Müdürlüğümüzde devletimizin bir resmi kuruluşudur, Tarsus Belediyesi de devletimizin bir resmi kuruluşudur. Biz iki resmi kurumu birbirinden ayırt etmiyoruz ve şehrimizde bütün resmi kurumlarla birlikte uyumlu, ılımlı halkımızın huzurunu sağlamak adına var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Emniyetimize, polislerimize Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimize zeval vermesin. İnşallah şehitlerin gelmediği, huzurlu, rahat bir ortamda, şehrimizde ve ülkemizde yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin” şeklinde konuştu.