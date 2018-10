Tarsus Belediyesi'ne “Başarı Ödülü”

Tarsus Belediyesi'ne Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından “Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik” temel kavramında “Başarı Ödülü” verildi.

EFQM tarafından her yıl düzenlenen Global Mükemmellik Ödülleri Töreni, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi.

Dünyanın birçok ülkesinden olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde, toplam sekiz kuruluş ödüle layık görüldü. Sekiz kuruluşun içinde Türkiye'den Tarsus Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin olması katılımcı ülkeler ve kuruluşların dikkatleri çekti.

Tarsus Belediyesini temsilen ödül törenine, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürlerinden oluşan bir heyet ile katıldı.

Ödülle ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can “Dünyanın birçok ülkesinde etkin bir şekilde uygulanan, EFQM Mükemmellik Modelini 2008 yılından bu yana kurumumuzda uygulayarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve bunun sonucunda vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacındayız. Bu amaçla uyguladığımız mükemmellik modeli yaklaşımlarını değerlendirmek, kendimizi geliştirmek hedefi ile ölçme ve değerlendirme yapılan Mükemmellik aşamaları tanıma programına katılarak mevcut durumumuzun karşılığı olan ödülleri almaktayız. Bu doğrultuda; 2013 yılında Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülünü alan ilk ve tek belediye olduk. Mükemmelliğin sonu olmadığı bilinci ile 2015 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'na üye olarak kalite çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. 2016 yılında EFQM tarafından Finalist Ödülüne layık görüldük. Avrupa'da başvurumuzun ilk yılında güzel bir sonuç elde ettik. Durmadık ve 2017 Yılında yeniden başvuru yaptık, yapılan değerlendirme sonucunda; “Vatandaşa Değer Katma” temel kavramında “Başarı Ödülü”ne layık görüldük. Bunun yanında 2017 yılında ulusal ödül sürecinde de yer alarak “2017 Yılı Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü” alan ilk ve tek belediye olmaya devam ettik. 2018 yılında ödül sürecine yeniden başvuru yaparak yapılan değerlendirme sonucunda “Vizyoner, Esin Veren, Bütünsel Liderlik” Temel Kavramından “Başarı Ödülü” almayı başardık. Aldığımız tüm bu ödülleri Tarsus'a, bizi destekleyen ve her zaman arkamızda itici güç olan vatandaşlarımıza ve Meclis Üyelerimiz dahil tüm çalışanlarımıza armağan ediyorum. Vatandaşlarımıza her geçen gün daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kalite yolcuğumuza sürekli iyileştirmeler yaparak devam edeceğiz. Avrupa Mükemmellik yolculuğu ile Tarsus'un tanıtımına da katkı sağlıyoruz” dedi.