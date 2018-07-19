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19 Temmuz 2018 11:53

Tarsus Belediyesi’nin kokuyla mücadelesi devam ediyor

Tarsus Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen gübre kokusu şikayetleri üzerine, kokuyu engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Belediyesi’nin kokuyla mücadelesi devam ediyor

19 Temmuz 2018 11:53


Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen gübre kokusu şikayetleri nedeniyle kokunun geldiği yerde çalışma yaptı.


Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, gübre ihtiyacının olmadığı dönemlerde dahi tarımsal alanlarda ve çevresinde büyük oranda kontrolsüzce gelişi güzel gübre boşaltıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Başkan Can, “İlçemiz genelinde özellikle yaz aylarında tarımda kullanılan gübreler başta olmak üzere, koku oluşturan unsurları ortadan kaldırmak için sürekli mücadele edilmektedir. Belediyemiz Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine yakın olan ve ilçemiz sınırlarında kalan alanlarda koku oluşturan atıkların kaldırılması için gereken yasal işlemleri sürdürmekte ve tarım arazisi dışındaki koku oluşturan noktalarda ilaçlama yapmaktadır. Atık olarak nitelendiğinde bu gübreler, ciddi çevre problemleri oluşturabilecek potansiyele sahiptir. İlçemiz genelinde çevre sorunlarına sebep olan sorunların giderilmesi için koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Yetkimiz dahilinde gerekli iş ve işlemler yapılmakta olup vatandaşlarımızın bölgemizdeki “hayvansal gübrelerle” ilgili şikayetleri ilgili kurumlara bildirilmektedir” dedi.




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