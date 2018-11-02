Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tarsus'un mutfağında yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri' başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen 2.Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri, Kubat Paşa Medresesi önünde yerli ve yabancı gurme, şef, yazarlar ve ustaların katılımıyla başladı. Tarsus'un yöresel lezzetlerinden olan fındık lahmacun, Tarsus şalgamı, Tarsusi kahvesi, kaynar, Tarsus beyazı, Tarsus yayla bandırması, dilme, karakuş tatlısının tanıtıldığı gastronomi günleri vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

"Tarsus kaynarını dünyaya da tanıtacağım"

Tarsus'a özgü bir içecek olan kaynarın yıllardır ve gastronomi günlerinde yapım aşamalarını anlatan Serpil Demir, "Ben yıllardır kaynar yaparak Kırkkaşık Bedesteni'nde satışını yapıyorum. Kaynar doğum şerbetidir. Tarsus'ta bir eve girdiğiniz zaman tarçın kokusu varsa bilirsiniz ki o evde bebek vardır. 7 çeşit baharattan yapıyoruz. Aşure tadında, bağışıklık sistemini güçlendiren bir çay. İçtiğiniz zaman sizi gripten korur. Ben kaynar yapımı konusunda iddialıyım. Çünkü kaynarı markalaştırıyorum. Tarsus kaynarını tanıtmak için birçok şehirde fuarlara katıldım. Kaynarı dünyaya da tanıtacağım. Bu gastronomi günleri de bu açıdan çok iyi oldu. İnsanlar, Tarsus'un tüm lezzetlerini bir arada tatma ve tanıma fırsatı buldu. Şu anda çok kalabalık" dedi.

"Bu etkinlik sayesinde Tarsus'un lezzetleri gün yüzüne çıkıyor"

Gastronomi günleri sayesinde kendine özgü incir reçelli cevizli baklavasını tanıtma fırsatı bulan Ev hanımı Sevgi Garip, "Ben ev hanımıyım ve pasta, börek yapmayı çok seviyorum. Standımda da tarifi bana özgü olan incir reçelli, cevizli baklavamı tanıtıyorum. Bu Tarsus'a özgü bir tatlı değil aslında. Tamamen tarifi bana ait olan, kendi bulduğum bir lezzet. Çevremdekiler de çok seviyor. O yüzden böyle bir etkinlikte baklavayı Mersin'e tanıtmak istedim. Bu etkinlik Mersinimiz ve Tarsusumuz için oldukça önemli bir etkinlik. Tarsus'un bilinmeyen lezzetleri bu etkinlik sayesinde tüm Türkiye'ye tanıtılıyor. Gelen misafirlere yiyecekleri tattırıp, böyle lezzetlerin olduğunu gün yüzüne çıkarmak açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.