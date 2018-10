Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tanıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TARSUS GİOSB) tanıtıldı.

Bölgeye gerek istihdam, gerek çok ciddi ekonomik katkı sağlayıp hareketlendirecek olan sanayi bölgesi yatırımcıları için görücüye çıktı. 5 milyon 300 bin metrekarelik alana konuşlandırılacak olan sanayi bölgesi tarım ürünlerinden hayvansal ürünlerin işlenmesine, ambalajlamadan paketlemeye, kadar pek çok alanda hizmet verecek. Ulusal ve uluslar arası arenada yatırımcılarına çok ciddi katkı sağlayacak.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bundan tam 3 yıl önce Mersin OSB'de toplantıda Tarsus'un ihtiyaçlarını konuşuyorduk. Tarsus'un artık kabuğuna sığmadığını ve Tarsus'ta da bu yatırımın yapılması gerektiği bütün sivil toplum kuruluşlarınca dile getiriliyordu. O dönemde borsa başkanımız, Şevket Can başkanımız, dönemin milletvekilleri bir dernek kurduk ve bu işin ilk adımına bu şekilde başlamıştık. Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan'a teşekkür ediyorum, Burhanettin Başkanımızda projenin başında, Tarsus Belediye Başkanımız projenin her noktasında. Kısacası bizleri heveslendiren herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ise, Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi'nin Tarsus'a önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kaya, “Tarsus'un kalkınması noktasında iki ana hedef belirlenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Bunlardan biri kentin sanayileşmesi, diğerinin de üniversitenin kurulması olduğunu ifade etmiştik. Bu iki hedefte hem fikir olup çalışmalara başladık. Derneğimizi kurup yola çıktık. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan'a, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a, Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can'a emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeye yatırım yapacak para koyacak herkes bu ülkenin kahramanlarıdır” şeklinde konuştu.

Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Müteşebbis heyeti üyesi Hikmet Koç ise, “Her kriz bir fırsattır. Bu kriz bize öğretti ki, artık yatırım yapmalıyız. Tüketimden üretime geçmeliyiz. Şimdi yatırım zamanı. Krizi fırsata çevirme zamanı. Biz büyükşehir belediyesi olarak bu projeye her türlü desteğe hazırız” dedi.

Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'a büyük katka değer katacağını söyledi. Başkan Can, “Tarsus 10 bin yıllık geçmişe sahip olan, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin beşiği kutsal bir şehirdir. Adana'ya 37, Mersin'e 27 kilometre uzaklığıyla 54 ilden büyük bir yapıya sahip olan şehrimiz pamuk iyi para ettiğinde Tarsus'umuz da ki fabrikalarımız da, çırçır fabrikalarımızda büyük bir değişim sergilemişti. Pamuk sektörünün geriye gitmesiyle bu fabrikalar kapandı. Gerçekten bugün böyle bir toplantıda bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu bölge şehrimize büyük bir katma değer sağlayacak, gerek yatırımcılarımızla, gerek çalışan işçilerimizle her konuda güzellikler sağlayacak bir olayın başlangıcını hep birlikte yaşıyoruz. Tarsus Belediyesi olarak bizler her zaman resmi kurum ve kuruluşlarımızla şehrimize yapılacak olan hizmetlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bunlardan birkaçını belirtmek istiyorum. Eski belediye binamızı Kredi Yurtları Kurumuna ücretsiz verdik. Göçmen Sağlık Merkezi için yer olayını çözdük ve İl Sağlık Müdürlüğümüze yeri ücretsiz tahsis ettik. Bugünlerde iki okulun yapılabilmesi için örtü bedeli 500 bin TL.olan parayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze aktardık ve şu anda Tarsusumuzda iki okul inşaatı başladı. Uzay Bilimleri Fakültesi için yer kiraladık ve iç teşrifatını aldık. Gıda İhtisas Sanayinin başlangıcı olarak nitelendirdiğimiz ÇED raporları için 300 bin TL. parayı meclisimizden aktardık. Bunun yanında Tarsusumuzda yeni bir üniversite kuruluyor. Plan değişikliği ile çalışmayı mesai arkadaşlarımız yürütüyor. Ayrıca Gençlik Merkezinin yapılabilmesi için 6286 metrekarelik alanı gençlik müdürlüğümüze tahsis ettik. Biz Tarsusumuzda taş üstüne taş koymak için mücadele eden herkesin yanındayız ve onlarla birlikte mücadele ediyoruz. Biz Tarsus için varız” ifadesini kullandı.

Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus'un önemli bir ilçe olduğunu söyledi. Vali Su, “Hayırlı bir iş için her birlikte toplanmış bulunuyoruz. Ülkemiz gelişiyor. İlimiz gelişiyor, ilçemiz gelişiyor. Her alan çok ciddi çok önemli yatırımlar devam ediyor. Bizim ilimiz çok alanda potansiyeli olan bir ildir. Bazı iller vardır bir alanda öne çıkar. Ama biz hangi sektöre bakarsak bakalım her sektörde çok ciddi imkanları olan, potansiyeli olan bir iliz. Mesela ilk serbest bölge 1987 yılında burada kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük limanı bizim ilimizdedir. Sanayide de çok ciddi bir yerdeyiz ve çok ciddi fabrikalarımız var. Gelişen bir sanayi sektörümüz var. Kültür turizmi alanında çok ciddi potansiyelimiz var. Doğal güzelliklere sahibiz. Turizm alanında da çok ciddi potansiyelimiz var. 10 mavi bayraklı plajımız var. 321 km sahil şeridimiz var. Bütün bunların yanında da Tarımda da gıda sanayinde de çok ciddi imkanımız var. Peki bu sektörü nasıl değerlendireceğiz, nasıl geliştireceğiz? İşte Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının temelinde bu fikir yatıyor. Organize sanayi bölgelerimiz var ama karma organize sanayi bölgelerimiz var. Ama burası sadece gıdaya yönelik kuruluyor. Seçtiğimiz yerde çok iyi. Çünkü Tarsus'ta gıda üretiminde ilimizin lokomotif ilçelerinden bir tanesi. Bu artık bir gereklilikti. İş adamlarımıza çok yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyorum. Tekrar bu organize sanayi bölgesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyelerinin soru cevap kısmıyla sona erdi.