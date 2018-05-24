Tarsus İdman Yurdu 2. Lig’de

Lig Play-Off Finali’nde Tarsus İdman Yurdu, Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek 2. Lig’e çıktı.

Ankara’da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek 2. Lig’e yükselen Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk kupasını aldı. Kupa sevincini takımla birlikte yaşayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, taraftarlar, futbolcular ve yöneticiler duygu dolu anlar yaşadılar.

Yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

“İnandık, başardık” diyen Başkan Can, çok uzun bir maratondan sonra hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Can, “Büyük hedefleriniz varsa büyük çabalar göstermek zorundasınızdır. Bizler lig başlarken takımımıza güvendik ve imkanlarımız doğrultusunda, arkasında durduk desteklemeye çalıştık. Cefakar vefakar taraftarlarımızla yağmur, çamur demeden, maçlarda takımımızın yanında yer aldık. Normalde gruplardan direk çıkıp bu işi play-off’lara kadar getirmemiz gerekirdi. Ama o durumda dahi moralimizi bozmadan hedefe kilitlenmiş şekilde, disiplinli olarak play-off maçlarımızı da geçerek hedefimize ulaştık. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Allah’a şükürler olsun diyoruz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve tabi ki birbirinden kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şahsım olarak benim de bu zaferde azda olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu rüzgarı ve birlik beraberliğimizi 2’nci lig’de de devam ettirebilirsek inanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacağız. Şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bütün imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Can, “Taraftarlarımızın rahat bir deplasmana gidebilmeleri için onlarca otobüs ayarladık. 5 bine yakın bayrak, forma ve şapka dağıttık. Maça gidemeyen sporseverlerimiz için de Cumhuriyet alanında dev ekran kurdurduk, heyecanımıza ortak ettirdik. Hemşehrilerimizin maçı evlerinde yada iş yerlerinde izlemeleri içinde müsabakayı canlı olarak televizyon kanalında verdirdik. Feda olsun Tarsusumuza, herşey Tarsus ve Tarsuslular içindir” şeklinde konuştu.