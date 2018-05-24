Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:51

Tarsus İdman Yurdu 2. Lig’de

TFF 3.

Tarsus İdman Yurdu 2. Lig’de

24 Mayıs 2018 10:51

Lig Play-Off Finali’nde Tarsus İdman Yurdu, Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek 2. Lig’e çıktı.


Ankara’da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek 2. Lig’e yükselen Tarsus İdman Yurdu şampiyonluk kupasını aldı. Kupa sevincini takımla birlikte yaşayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, taraftarlar, futbolcular ve yöneticiler duygu dolu anlar yaşadılar.


Yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.


“İnandık, başardık” diyen Başkan Can, çok uzun bir maratondan sonra hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Başkan Can, “Büyük hedefleriniz varsa büyük çabalar göstermek zorundasınızdır. Bizler lig başlarken takımımıza güvendik ve imkanlarımız doğrultusunda, arkasında durduk desteklemeye çalıştık. Cefakar vefakar taraftarlarımızla yağmur, çamur demeden, maçlarda takımımızın yanında yer aldık. Normalde gruplardan direk çıkıp bu işi play-off’lara kadar getirmemiz gerekirdi. Ama o durumda dahi moralimizi bozmadan hedefe kilitlenmiş şekilde, disiplinli olarak play-off maçlarımızı da geçerek hedefimize ulaştık. Emeklerimiz, çabalarımız boşa gitmediği için çok mutluyuz. Allah’a şükürler olsun diyoruz. Bu zaferde emeği geçen başta cefakar taraftarlarımıza, yönetime, teknik ekibe ve tabi ki birbirinden kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Şahsım olarak benim de bu zaferde azda olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu rüzgarı ve birlik beraberliğimizi 2’nci lig’de de devam ettirebilirsek inanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacağız. Şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Bütün imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Can, “Taraftarlarımızın rahat bir deplasmana gidebilmeleri için onlarca otobüs ayarladık. 5 bine yakın bayrak, forma ve şapka dağıttık. Maça gidemeyen sporseverlerimiz için de Cumhuriyet alanında dev ekran kurdurduk, heyecanımıza ortak ettirdik. Hemşehrilerimizin maçı evlerinde yada iş yerlerinde izlemeleri içinde müsabakayı canlı olarak televizyon kanalında verdirdik. Feda olsun Tarsusumuza, herşey Tarsus ve Tarsuslular içindir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç