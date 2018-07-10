Tarsus İdman Yurdu görev bölümü yaptı

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu’nun yeni yönetimi görev bölümü yaptı.

Cumhuriyetle yaşıt olan kulübün görev dağılımından sonra açıklama yapan Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, iç transferde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 11 futbolcuyla tekrar anlaştıklarını, dış transferde ise dün itibariyle yoğun bir şekilde görüşmelere başladıklarını ifade etti.

Can, 2018-2019 sezonunda kırmızı grupta takımlarının Belediye Başkanı Şevket Can’ın destekleriyle ve Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu’nun bilgi ve tecrübeleriyle imkanlar doğrultusunda en iyi yere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Tarsus İdman Yurdu görev bölümü şu şekilde gerçekleşti:

"Yönetim Kurulu Başkanı:Eyüphan Eyüboğlu, As Başkan: Fatih Yıldırım, 2. Başkan (Teknik): Yemliha Yıldırım, 2. Başkan (Mali): Savaş Dalkürek, 2. Başkan (Sosyal): Ramazan Alıcı, 2. Başkan(İdari): Ramazan Bozdağ, Genel Sekreter: Emre Geçim, Basın Sözcüsü: Hakan Canan Can, Alt Yapı Sorumlusu: Olcay Başer, Kulüp İdari Amiri: Özkan Arıdağ, Muhasip Üye: Mehmet Ali Tanışık, Üyeler: Mahmut Şahin, Onur Bilgen, Ziya Kenger ve Volkan Topal."