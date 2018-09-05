Tarsus İdmanyurdu’nda hedef üst sıralar

Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu’nda Başkan Eyüphan Eyüboğlu, adapte sorunun aşılması ve sakat oyuncuların düzelmesiyle iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, yaptığı açıklamada berabere kaldıkları Buğsaşspor A.Ş. maçında oynanan oyunun tatmin edici olduğunu belirterek, "Sakat stoperlere rağmen takımın ilk dakikalarda yediği golden sonra çabuk toparlanıp, golle buluşması ve ümit verici. Sakatlıklarla başladığımız sezonun ilk maçında stoperlerimizin yokluğu kendini göstermiş ve talihsiz yediğimiz gole rağmen takımımız oyuncuları çabuk toparlamış ve hemen golle buluşarak seyircilerimize rahat nefes aldırmıştır. Takımımıza yeni alınan oyuncuların takıma adapte olması ve sakat oyuncularımızın düzelmesi durumunda takımımız üç ya da dört hafta sonra üst sıralarda olma hedefinden hiçte uzak değildir” dedi.

"Kartı olmayan giremeyecek"

Yeni yapılan kartlı giriş sisteminin bu hafta oynanan maçta uygulamaya sokulmasıyla kapalı tribünün protokol bölümüne ve kombineye ayrılan yerlere seyircinin alınmayacağını belirten Eyüboğlu, “İlk haftada gösterilen esnekliğin kesinlikle gösterilmeyecek. Kamera sistemi ile kontrol yapılacak, taraftarlarımızın da buna göre hareket etmelerini istiyor, kombine için ayrılan yerlere giremeyecektir. Kombine için ayrılan yerler için biran önce bizlerle 0324 627 53 16 telefonumuza irtibata geçip mağduriyet yaşanmaması açısından kartlarını alması önemlidir. Bilet satış noktalarından da bilet alınarak maçları rahatlıkla seyredilecekler, fakat protokol girişi ve kombine giriş yerlerine yönetim ve kulüp başkanı dahil kartsız kimsenin alınmayacaktır. Kombinesi olan vatandaşların yerlerinin ayrıldığını ve kartlarının üzerindeki harf ve numara ile yerlerini yönlendirme levhalarıyla rahatlıkla bulabilecekler” ifadesini kullandı.

Kombine satışı devam ediyor

Kombine satışının devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Eyüboğlu, “Kırmızı ve mavi olarak ayırdığımız koltuklarımızda yerlerimiz hala mevcuttur. Kırmızı koltuklarımız 2000 ve 1000 arası satıştadır. Mavi koltuklarımızda 500 ila 250 arasındadır. Önümüzdeki günlerde yarenlik alanında da bir görevlimiz Kombine satışına başlayacaktır kredi kartına da çekim yapılabilecektir. Kombine alan taraftarımıza kartları teslim edilerek maçları rahat seyretmeleri sağlanacaktır” dedi.