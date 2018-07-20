Bu kapsamda Palazzolo Acreide Belediyesi, Sicilya Türkiye Fahri Başkonsolosu Domenico Romeo ve Türk-Sicilya Dostluk Derneği aracılığı ile belediyemiz ile işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek amacıyla Belediye Başkan Yardımcıları Elif Seda Sağlam, ve Ali Bagrık önderliğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Sağlık İşleri Müdürü Ersin Eker, Belediye Ekmek Fırını Müdürü Serdar Akkoç, Kültürel İşler Yöneticisi Nadir Durgun ve Kalite Yönetim Koordinatörü Hakan Kumdereli’den oluşan heyet çeşitli toplantılara katıldı.

Tarsus heyeti, Palazzolo Acreide Belediye Başkanı Dr. Salvatore Gallo ile işbirliği olanaklarını görüşmek ve kentlerinin en önemli etkinliği olan Aziz Paul şehir kutlamalarına katıldı.

Sicilya Türkiye Fahri Başkonsolosu Domenico Romeo ile Türkiye-Sicilya Dostluk Derneğinden Av.Silvio Aliffi, Prof. Carmelo Rotondo ve Prof. Orazio Pistorio Tarsus Belediyesi heyetini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayıp tüm ziyaret boyunca heyetle birlikte oldu.

Palazzolo Acreide Belediyesinde düzenlenen resmi ziyarette Tarsus Belediyesi’nin tanıtım videosu izlendi ve ardından Belediye Başkan Yardımcısı Elif Seda Sağlam konuşmasına on bin yıllık tarihi ile dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma merkezi, Akdeniz’in incisi, St. Paul’un doğduğu ve yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği kentin Belediye Başkanı Sayın Şevket Can’ın sevgi ve saygılarını ileterek konuşmasına başladı.

Sağlam, Tarsus’u tanıtarak devam ettikten sonra Akdeniz’in kültürü ve geleneğine sahip her iki kentin ortak değeri olan Aziz Paul başta olmak üzere kültür, turizm, eğitim ve gastronomi alanlarında işbirliği yapılabileceğine vurgu yaptı.

Palazzolo Acreide Belediye Başkanı Dr. Salvatore Gallo ise konuşmasında on bin yıllık tarihi ile dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu ve St. Paul’un doğduğu kentten gelen bu heyeti misafir etmekten onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Gallo, birçok ortak değere sahip olan iki belediyenin bugün ilk adımlarını attıklarını işbirliğinin uzun yıllar süreceğine inandığını belirtti.

Heyet Pachino kentinde Vinarelli Di Marzamemi etkinliğine katıldı. Etkinlikte Tarsus’un yöresel yiyecek ve içeceklerinin tanıtıldığı bir stantta Tarsus’un tanıtımı yapıldı.

Tarsus Belediyesi heyeti gerek Tarsus’un gerekse Tarsus Belediyesi’nin tanıtılması konusunda başarılı bir ziyareti tamamlayarak ilçeye döndü. Kasım ayı içerisinde ise Palazzolo Acreide Belediye Başkanı, Sicilya Türkiye

Fahri Başkonsolosu ve Türk-Sicilya Dostluk Derneğinden oluşan bir heyet Tarsus’u ziyaret edeceği öğrenildi.