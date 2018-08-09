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09 Ağustos 2018 09:55

Tarsus İncir’i şölenle tanıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Göçük Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Göçük Mahallesi 3’ncü İncir Şöleni 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 19.

Tarsus İncir’i şölenle tanıtılacak

09 Ağustos 2018 09:55

00’da gerçekleştirilecek.


Kentin bütün değerlerine sahip çıktıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, İncirin de bölgenin önemli tarım ürünlerinden birisi olduğunu söyledi.


Başkan Can, “Bölgemizdeki en önemli tarım ürünlerinden birisi olan incirin tanıtılması amacıyla şölen düzenliyoruz. Bu yıl 3’ncüsünü düzenleyecek olduğumuz İncir Şölenimizi Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Göçük Mahalle Muhtarlığımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarsus’umuzun tanıtımına katkı sağlamak ve yöresel ürünlerimize dikkat çekmek adına bu tarz etkinliklerin çok faydalı olduğu kanısındayım. Göçük Mahallemizin İnciri meşhurdur. Bu incirin tadına bakanın bu lezzeti bir daha unutacağını sanmıyorum. Düzenleyeceğimiz bu güzel etkinlikte bütün hemşerilerimizi bizimle birlikte bir arada olmaya davet ediyorum” dedi.


Başkan Can, şölende ’En iyi İncir Yetiştiricisi’ne ödül vereceklerini ve kurum olarak incir üreticisine gereken tüm desteği vereceklerini dile getirdi.


Göçük Mahallesi’nde düzenlenecek olan İncir Şöleni’nin konser bölümünde Oğuz Yılmaz ve Sevcan Orhan’ın konser vereceği, şölene gidecekler için 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 17.00’da eski Adliye önünde ücretsiz otobüs kaldırılacağı bildirildi.




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