“Tarsus” konulu şiir yarışması sonuçlandı

İlk üçe giren şairler ile mansiyon alan şairler ödüllendirildi.

Belediye Nikah Salonunda yapılan törene Tarsus Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği (MEŞYAD) Başkanı Mustafa Doğan, Adana Akdeniz Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sıddık Aydın, siyasi parti temsilcileri, yurdun değişik yörelerinden gelen şairler ve yazarlar katıldı.

Tarsuslu şair Ümran Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği şiir yarışması ödül töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra Tarsus Şairler ve Yazarlar Derneği (TAŞYAD) Doğan Akpınar açış konuşmasını yaptı.

Akpınar, amaçlarının Tarsus’u yurt içi ve yurtdışında şiirlerle tanıtmak ve kentin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. Daha sonra çevre il ve ilçelerden gelen şairler ve halk ozanları şiirler okuyup türküler seslendirdiler.

Daha sonra Halil Aksoy, Melek Demir ve Kemal Uslu adlı Edebiyat öğretmenlerinden oluşan jürinin belirlediği derecelendirme açıklandı.

Buna göre “Tarsus” konulu şiir yarışmasında birinciliği Şanlıurfa’dan katılan Mustafa Saadet “Şehri Yar” adlı şiiri ile kazandı. İkinciliği Samsun’dan Kenan Yavuzaslan, üçüncülüğü ise Trabzon’dan katılan Nihat Malkoç elde etti. İlk üçe giren şairlere çeşitli para ödülleri ve plaket verildi.

Yarışmada Ümit Yaşar Oğuzcan özel ödülünü Seyfi Zeyrek, Sıdkı Baba özel ödülünü İmam Özel ve Şehitler özel ödülünü ise Dr. Ozan Uslu aldılar.