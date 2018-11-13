Tarsus Orman Okulu öğrencileri bekliyor

Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin protokolüyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında beton duvarların, çok katlı sitelerin ve apartmanların arasına sıkışmış olan çocuklar için bir yaşam alanı oluşturuldu. Tarsus Orman Okulu, 130 dönümlük ormanlık alanı, bungalov evleri ve spor kompleksleriyle Türkiye'nin en büyük orman okulu olma özelliğini taşıyor.

Tarsus Gençlik Kampı içerisindeki böyle bir tesisin çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bizlerin çocukluğu bahçelerin, ağaçların içinde, kısacası doğayla iç içe geçti. Ancak günümüz çocuklarının maalesef böyle bir şansı yok. Kule gibi yükselen apartmanların arasında hapsolan çocuklarımız için hayata geçirilen 'orman okulu' projesi sayesinde, çocuklarımız doğayı keşfetme şansını yakalamış durumda. Çocuklarımızın gelişimine pozitif katkı sunan bu projenin daha da gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ayrıca orman okullarının diğer ilçelerimizde de kurulması için çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm anne ve babaları, çocuklarını bu imkandan faydalandırmaya davet ediyorum” dedi.

Şu anda 41 orman okulu öğretmeni ve toplamda bin 200 öğrenciyle faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ettiklerini belirten Tarsus Orman Okulu Genel Koordinatörü Hakan Şeker, “Çocuklar orman okuluna 10 günde bir düzenli olarak gelmektedirler. Burada değişik etkinliklerle doğayı keşfederek, doğanın bir parçası olmayı öğrenmekteler. Eğitimin, bilim ve sanatın iç içe geçtiği atölyelerle yürütüldüğü Tarsus Orman Okulu, doğanın sunduğu dev bir laboratuvar olma özelliğini de taşımaktadır. Tarsus Orman Okulu'nda, doğadan elde edilen orijinal materyallerle resim, el işi gibi uğraşılar yapılarak çocukların gelişimine katkı sunulmakta ve astronomi, tarım, tamirat atölyesi, müzik, resim gibi uğraşılarla, çocukların hayalleri mutluluğa dönüştürülmektedir" diye konuştu.

Tarsus Orman Okulu'ndaki faaliyetlere katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise burada gerçekleşen etkinliklerle doğayı yakından tanıdıklarını, çeşitli aktivitelerle vakit geçirdiklerini ve yeni arkadaşlıklar kurduklarını kaydetti.