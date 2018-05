Tarsus Park, örnek dairesi kapılarını açtı

Projeyi tüm protokol ile gezen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Park Konutları’nın, bulunduğu bölgenin cazibesini artıracağının altını çizdi.

İmar uygulamalarındaki olumsuz etkenleri olumluya çevirmek gerektiğine işaret eden Sözlü, bu hizmetlerde şehir halkının da katkı koymasının önemi üzerinde durdu.

Çok beğendiği konut projesinden annesi için bir daire satın alan Sözlü, “Bütün samimiyetimle söylüyorum ki; nitelik ve ticari ahlak konusunda hemşehrimiz Tarkan Kulak’tan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir Belediye Başkanı ticari bir meselede öyle çok kolay kefalet bildirmez. Kulak İnşaat, yurt içi ve dışındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli bir firmasıdır. Büyüsün, serpilsin; Türkiye’mizin ekonomisine de katkı koysunlar” şeklinde konuştu.

Yurt içinde ve dışında alışveriş merkezlerinden askeri tesislere, endüstriyel yapılardan konutlara, hidroelektrik santrallerinden otel inşasına kadar birçok sektörde prestijli projelere imza atan Kulak İnşaat A.Ş’nin CEO’su Tarkan Kulak ise geçen yıl temelini attıkları Tarsus Park Konutları’nın örnek dairesini konukların beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projeye gösterilen ilgi ve destekler için emeği geçen kurum, kuruluş ve ailelere teşekkür eden Kulak, “Konfor ve şıklığın bir arada sunulduğu, dışa dönük, kolay ulaşım ve alışveriş imkanı ile yöre merkezini harekete geçirecek, kısa sürede bitirmeyi planladığımız bu muhteşem projemize ait örnek dairemizi beğenilerinize sunar; ekonomimize ve halkımıza yeni bir renk katmasını ve hayırlara vesile olmasını dileriz. Ayrıca, bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Tarsus’un Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu bildirdi. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Cumhuriyet döneminde ilk elektrik enerjisinin üretildiği yer olan Tarsus’un her zaman dikkat çeken bir kent özelliği taşıdığını anlatan Kocamaz, şunları söyledi:

“Son 25 yıldır bizler de bu kente hizmet ediyoruz. Kentin projeksiyonunu biraz daha farklı yönlere çektik. Kentteki yapılaşma dikkat çekmeye başladı. İlçenin büyük bir bölümü kentsel dönüşümü bekliyor. Vatandaşlarımız bu işe destek verirlerse bu kent yakın bir tarihte modern, yaşanılabilir, insanların rahatça nefes aldığı; saygı, sevgi ve hoşgörünün yüceldiği bir yer haline gelecektir. İnşallah burada kente yakışır yapılar yükselecektir. Alışveriş merkezi çevresinde bu şekilde planlı yapıların yükselmesi bölgeye ayrı bir hareket ve değer kazandıracaktır.”

İnsanların hep hazineleri yerin altında aradığını hatırlatan Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise konuşmasında, “Şimdi öğreniyoruz ki; aslında hazine yerin üstündedir. Kulak İnşaat, muhteşem bir yerde örnek bir inşaat yapıyor. Kulak İnşaat’ın yaptığı bu inşaatta bizim diğer müteahhitlere veya ev yapmak isteyenlere örnek teşkil edecektir. Proje ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Yatırımcıları davet ediyoruz”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da ilçeye yatırımı yapan Kulak İnşaat A.Ş. CEO’su Tarkan Kulak’a teşekkür etti. Yerel yönetimler olarak yatırımcıları Tarsus’a davet ettiklerini hatırlatan Can, Tarsus Park Konutları Projesi’nin ilçeye önemli bir değer katacağını ifade etti. Şu anda nüfus bakımından 54 ilden daha büyük olan Tarsus’un Çukurova Havalimanı’nın tamamlanması, Yenice Lojistik Merkezi’nin faaliyete geçmesi ve diğer yatırımlarla hedefledikleri yere ulaşacağını dile getiren Can, “İnşallah bu konutlar kısa sürede tamamlanır, vatandaşlarımız bir an önce dairelerine taşınırlar. Belediye olarak biz de toplu konut projelerine giriyoruz. Herkesi ev sahibi yapacağız. Ayrıca Tarsus İdmanyurdu’na verdiği destekler dolayısı ile Tarkan Kulak’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kurdelesini kestikleri Tarsus Park Konutları’nın örnek dairesini gezdi.