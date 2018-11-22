Tarsus Şair Yazarlar Derneği Aşık Mahzuni Şerif'i andı

Tarsus Şair Yazarlar Derneği'nde Aşık Mahzuni Şerif yaşantısıyla, ezgileriyle, şiirleriyle anıldı.

Tarsus Şair Yazarlar Derneği Başkanı Doğan Akpınar öncülüğünde, Tarsus-Yarenlik Alanı Asutay İşhanı, Güner Baykal Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Mahzuni Şerif yaşantısıyla, ezgileriyle, şiirleriyle anıldı.

Adanalı Yazar M. Demirel Babacanoğlu, Aşık Mahzuni'nin hayat öyküsünü anlattı. Babacanoğlu, “Aşık Mahzuni, 17 Kasım 1940 yılında Kahramanmaraş-Afşin-Berçenek Köyü'nde doğdu. 1960'ta Ordu Donatım Teknik Okulunu bitirdi, askeri liseye girdi. Toplumculuk nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Yurt içinde yurt dışında dinletiler verdi. Almanya-Köln'deyken rahatsızlandı 17 Mayıs 2002'de yaşamını yitirdi. Hacıbektaş'ta toprağa verildi. Ardında 453 plak, 58 kaset, 8 kitap, çocuklarını, yakınlarını ve sesini bıraktı.”

Anma toplantısında Mahzuni'nin "Çeşmi Siyahım", "Bunun Neresi Yalan", "Bilmem Ağlasam mı Ağlamasam mı", "Arabam Kaldı Yolda", "Boşu Boşuna", "Ben Beni", "Sofu Baba", "Ben Neyim", "Bırak Beni Konuşayım", "Barış" gibi şiirleri okundu.

Genç saz söz ustası Ahmet Erişik de sazıyla sözüyle, Mahzuni'nin “Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı", "Nem kaldı", "Çeşmi Siyahım” gibi türkülerini çaldı söyledi.