Tarsus Üniversitesi ile AKİB arasında protokol imzalandı

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Tarık Ciğer tarafından imzalanan protokol kapsamında, öğrenciler, girişimcilik alanında önemli tecrübeye sahip Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortak oluşumu TİM-TEB Girişim Evi'nin imkanlarından yararlanma fırsatı yakalayacak. Tecrübe paylaşımı yapacak eğitmenlere ilave olarak girişimci adayı öğrenciler, TİM-TEB Mersin Girişim Evi tarafından sunulacak ofis imkanlarından faydalanabilecek ve proje başvuruları için ücretsiz danışmanlık alabilecek.

"Özel sektör ve STK'lardan gelecek her türlü desteğe kapımız açık"

Protokol imza töreninde konuşan Aydın, "Öğrencilerinin bu desteklerden faydalanmasına vesile olması ve aynı zamanda Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sunması açısından bu protokolü önemli buluyoruz. Özel sektör, STK ve meslek örgütlerinden gelecek her türlü işbirliği ve desteğe kapılarımız açık" dedi.

Ciğer ise girişimciliğin özellikle de teknoloji alanındaki iş fikirlerinin önemini vurgulayarak, öğrencilere sunulacak eğitim ve sonrasında sağlanacak imkanların iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Kendisinin de bir girişimci olarak birçok ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Ciğer, ülkemizin ve gençlerimizin yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacını olduğunu ve onlara güvendiğini söyledi.