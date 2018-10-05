İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus Üniversitesi ile AKİB arasında protokol imzalandı

Tarsus Üniversitesi ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri arasında üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla, iyi niyet protokolü imzalandı.


Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Tarık Ciğer tarafından imzalanan protokol kapsamında, öğrenciler, girişimcilik alanında önemli tecrübeye sahip Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortak oluşumu TİM-TEB Girişim Evi'nin imkanlarından yararlanma fırsatı yakalayacak. Tecrübe paylaşımı yapacak eğitmenlere ilave olarak girişimci adayı öğrenciler, TİM-TEB Mersin Girişim Evi tarafından sunulacak ofis imkanlarından faydalanabilecek ve proje başvuruları için ücretsiz danışmanlık alabilecek.



"Özel sektör ve STK'lardan gelecek her türlü desteğe kapımız açık"


Protokol imza töreninde konuşan Aydın, "Öğrencilerinin bu desteklerden faydalanmasına vesile olması ve aynı zamanda Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sunması açısından bu protokolü önemli buluyoruz. Özel sektör, STK ve meslek örgütlerinden gelecek her türlü işbirliği ve desteğe kapılarımız açık" dedi.


Ciğer ise girişimciliğin özellikle de teknoloji alanındaki iş fikirlerinin önemini vurgulayarak, öğrencilere sunulacak eğitim ve sonrasında sağlanacak imkanların iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Kendisinin de bir girişimci olarak birçok ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Ciğer, ülkemizin ve gençlerimizin yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacını olduğunu ve onlara güvendiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.