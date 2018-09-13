Tarsus Üniversitesi'nde rektör devir teslim töreni yapıldı

Tarsus Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atanan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, görevini Tarsus Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Orhan Aydın'a teslim etti.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Çamsarı, Tarsus'a bir üniversite kurulması kararının ardından yürütülen çalışmalarla Tarsus Üniversitesi'nin temellerinin güçlü biçimde atıldığını belirtti. Çamsarı, Tarsus ilçesinde yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kent ekonomisine hayat veren iş insanlarının ve ilçede yaşayan halkın bir bütün olarak Tarsus Üniversitesi'ne büyük destek verdiğini ve bu durumun yeni kurulan bir üniversite için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Göreve yeni başlayan Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'a başarı dileklerini ileten Çamsarı, “Bölgemizin güçlü yarınları için el ele vererek ilerleyeceğiz. Biz Mersin Üniversitesi olarak elimizden gelen desteği bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Birbirine rakip değil beraber yürüyecek iki üniversiteyiz” dedi.

Prof. Dr. Orhan Aydın ise Çamsarı'ya Tarsus Üniversitesi'nin kurulması aşamasında verdiği emek nedeniyle teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin deneyimleri ışığında üniversiteyi daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Aydın, bölgenin üniversite öğrencileri açısından tarihi, doğal ve kültürel anlamda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Bize hem akademik hem idari anlamda iyi bir altyapı bıraktığı için Prof. Dr. Ahmet Çamsarı hocamıza teşekkür ediyorum. El birliğiyle bilim ve teknoloji alanında da bölgemizin potansiyelini daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.