Tarsus ve Mut’ta mezuniyet çoşkusu

Tarsus Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Mehmet İnce, Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürü Cenk Kırıtoğlu, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Müdür Mehmet İnce, "Değerli hocalarım, öğrencilerimizi iş yaşamında yeni ve güzel işlere imza atacak değerli birer birey olarak yetiştirdiniz. Burada sadece mesleklerinde yeterli bilgiye sahip olmaları için yetiştirmekle kalmadınız aynı zamanda birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin ihtiyacı olan paylaşmayı ve dayanışmayı, topluma karşı davranış ve sorumluluklarını da öğrettiniz" dedi.

Cenap Özgün ise öğrencilerine gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Tarsus Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi Çağrı Şahin de "Tam bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan biz gençler, Mersin Üniversitesi’nin saygın ismini gururla taşıyacağımıza eminim. Bizler insanlık için umut ışığının kendisiyiz. Bunu unutmayalım. Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin umut ışığını kaybetmeyelim" diye konuştu.

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrenci temsilcisi Yunus Emre Dilem ise iş hayatına atılırken, birbirleriyle rakip olsalar bile dost olduklarını unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını annelerinin elinden alırken, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Mut MYO’da da mezuniyet coşkusu yaşandı

MEÜ Mut Meslek Yüksekokulu’nda da mezuniyet sevinci yaşandı. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunları düzenlenen bir törenle diplomalarını aldı.

Törene, Mut MYO Müdürü Kasım Pınar, Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Mut Müftüsü Mustafa Öztürk, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan Müdür Pınar, okullarının eğitim öğretime başladığı tarihten bugüne kadar geçen süre içinde toplam 2 bin 628 mezun verdiğini söyledi. Türkiye’nin, çağdaş ülkeler arasında yerini alması ve güçlü bir konuma ulaşmasında okullarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Pınar, bu yıl da okullarının nitelikli insan gücüne yeni mezunları katmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Üniversite gençliğinin, çağdaş kimliğiyle topluma örnek olması gerektiğinin altını çizen Pınar, “Çağdaş insan, demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, hukuka saygılı, yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, eleştirel düşünceye sahip, sorunlara duyarlı ve sorun çözme yeteneği yüksek insandır. Geleceğimizin güvencesi olan sizleri bilimi ve teknolojiyi kullanan, demokrasiye, insan haklarına saygılı, erdemli, sorunlara neden- sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik değerlere ve ulusal değerlere bağlı, çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin gururunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere de seslenen Pınar “Her şeyden önce kendinize güvenin. Güvenin ki, başardıklarınız sonraki mezunlarımıza açılacak kapıların anahtarı, sunulacak olanakların nedeni olacaktır. Üniversitemiz mezunlar derneğine üye olun ve okulumuzdan bağınızı koparmayın. Sizlerle gurur duyuyor, hepinizi içtenlikle tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya attı.