Tarsus'a 500 konutluk proje

Başkan Can, Berdan Nehri kenarında alt yapı çalışmalarının başladığı toplu konutun yapılacağı sahada incelemelerde bulundu.

45 mahalle, 129 köy ve kapanan 5 belde belediyesiyle birlikte toplam 179 mahalleye hizmet verdiklerini belirten Başkan Can, "Bizler ayrım yapmadan, ayırmadan, ötekileştirmeden Tarsusumuzda yaşayan bütün insanlarımızı kucaklayarak mahalle ve köylerimizin isteği doğrultusunda hizmetlerimizi vatandaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Sizlerin duası, desteği ve Allah'ın izniyle 500 toplu konut projesi için ‘Bismillah' diyerek alt yapı çalışmalarına başladık. İnşallah 2 veya 3 aya kadar üye kayıtlarımız başlayacak. Tarsus da evlenmeyen kimse kalmayacak. Hemşehrilerimizi Rabbimin izniyle evlendireceğim, ev sahibi yapacağım'' dedi.

Çalışmakla ilgili bir sıkıntılarının olmadığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün hemşerilerimizi kucakladık, kucaklamaya da devam edeceğiz. Şunun bilincindeyiz hemşerilerimizin duası bizim gücümüze güç katıyor. Biz de gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle, ayrım yapmadan, dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

Başkan Can, önümüzdeki günlerde konut hakkında detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.