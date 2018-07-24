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24 Temmuz 2018 12:36

Tarsuslu kadınlar lavanta yetiştirecek

Mersin’in Tarsus ilçesindeki kadınlar lavanta yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Tarsuslu kadınlar lavanta yetiştirecek

24 Temmuz 2018 12:36


“Üreten Ardıçlı” sloganıyla yola çıkan Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE) üyeleri, endemik bitki yetiştiriciliği için Isparta ile işbirliği yapacaklar.


Tarsus’a bağlı Ardıçlı (Kenzin) Mahallesi’nde lavanta yetiştiriciliği belgesi alıp ülke ve ev ekonomisine katkı sağlamak adına verimsiz arazilerini değerlendirmek için köy kadınlarına önderlik eden ESKADE’nin projesi kapsamında Endemik Bitki Yetiştiriciliği Kursu alanlarla birlikte dernek yetkilileri, Isparta’nın Kuyucak Köyü’nde inceleme yaptı.


ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran, köy kadınlarıyla yörede yaptığı incelemelerde bu alanda yetiştiricilik yapan çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunduklarını, kendi bölgelerinde yapacağı çalışmalar için ön bilgileri elde ettiklerini söyledi.


Demirkıran, Isparta’da elde ettikleri bilgi ve deneyim sonrası “Üreten Ardıçlı” sloganıyla Tarsus’un Ardıçlı Mahallesi’nde lavanta yetiştireceklerini söyledi. Demirkıran, “Bize bu konuda yardımcı olan Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can’a destek verdiği için teşekkür ederiz. 2018 Eylül ayı ilk haftasında lavanta fidesi dağıtılacak. Amacımız köylü kadınlarımızın bütçelerine katkı sağlamak" dedi.




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