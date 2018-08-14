Tarsuslu kulüpler ligden çekildi

Amatör Küme takımları arasında yer alan Tarsuslu kulüpler, tüm takımların bir grupta toplanıp gruplandırılmasına tepki göstererek ligden çekilme kararı aldı.

Yıldırımspor adına Salih Erdoğan, Tarsusspor adına Başkan Hakan Canan Can ve Tarsus Amatör Kulüpler Temsilcisi Ali Rıza Özel, Güner Baykal Salonu’nda, Tarsus’ta yer alan amatör futbol takımlarının temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında yaptıkları açıklamada, 1. Amatör Küme’de 8, gençlerde ise 9 takımla temsil edilen Tarsuslu takımların mağdur edildiğini ve bunun bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzeltilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“10 Ağustos Cuma günü yapılan Mersin Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme ve U-19 Gençler Ligi gruplarının belirlenmesi ve fikstür sırasında TFF Mersin İl Temsilcisi’nin tutum ve davranışları, ‘ben yaptım, oldu’ tavrı içerisinde bulunması ve yapılan itirazlar ile verilen itiraz dilekçesini kabul etmemesi, ayrıca tertip komitesi seçimini yapmaması, seçim yapılmasını isteyen kulüp yöneticilerine, ‘Ben istediğimle çalışırım’ demesi, Mersin futbolu adına olumlu bir davranış değildir. Tarsus kulüpleri olarak bu davranışın karşısındayız, TFF İl Temsilcisi Ahmet Karataş’ın tek başına aldığı bu kararları şiddetle kınıyoruz. Fikstür çekimi için yapılan toplantıda, il temsilcisi kafasına göre gruplandırmaları yaparken, Mersin, Tarsus ve Silifke Grubu olarak üçe ayırmış, Mersin grubunda 11 takım, Silifke ve Tarsus grubunda 8’er takım oluşturmuş, daha önceki yıllarda yapılan karma grup sisteminden bazı kulüplerin otobüs temin edemediği için bu yola başvurduğunu belirtmiştir. Aynı zihniyet U-19 Gençler Ligi’nde mücadele eden takımlarını bir torbaya atarak kura çekmek sistemiyle 3 gruplu bir lig oluşturmuştur. Oysa bu gençler liginde mücadele eden gençlerimizin hemen hepsi öğrenci olup, okuldan izin almaları, deplasmana gitmeleri büyük problem olmakta, okul idaresi tarafından her ne kadar anlayış gösterilse bile deplasmana gitmek için eğitimlerinden 1-2 gün uzak kalmaktadırlar. Gençler liginin bölgesel olması gerekirken il temsilcisi aksini yapmış, büyükler ligini bölgesel, gençler ligini karma yapmıştır.

Bizler, Tarsus Amatör Futbol Takımları olarak yapılan bu tutum ve davranışı şiddetle kınıyor, Tarsus kulüpleri olarak müsabakalardan çekildiğimizi Mersin ve tüm Spor kamuoyuna duyuruyor, TFF ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.”