Tarsuslu şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Musa Saran’ın (28) naaşı Adana Havaalanı’ndan helikopterle Tarsus Şehir Stadına getirildi. Saran’ın Türk bayrağına sarılı naaşı önce helallik için Sayköy Mahallesi’ne götürüldü, ardından Tarsus Ulu Cami’ye getirildi.

Cenaze namazının kılınacağı Tarsus Ulu Cami avlusu bayraklarla donatılırken, törene katılan binlerce vatandaş sık sık tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

6 çocuklu ailenin oğlu olan şehit Musa Saran’ın cenaze töreninde güçlükle ayakta duran baba Cumali ile anne Elif ve eşi Seher Saran, gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Hayri Erenay’ın helallik istemesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, şehit Saran’ın acılı ailesi ayakta durmakta zorlandı.

Şehidin eşi Seher Saran 6 aylık çocuğu Ecrim’e bakarak, "Ondan bana emanet kaldı. O benim her şeyim, o benim nefes almam sebebi, bundan sonra baba çocuğuma baba sen olacaksın. Aldılar babasını elimden" demesi herkesi duygulandırdı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, şehidin eşi Seher ile baba Cumali Saran’a başsağlığı diledi.

Müftü Erenay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra top arabasına ardından da cenaze aracına konuldu. Türk bayrağının açıldığı cenaze töreninde şehidin arkasından yürüyen binlerce kişi ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

Ayakta güçlükle duran baba Cumali Saran’ı Vali Ali İhsan Su teskin etti. Çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan attı.

Şehit Saran, götürüldüğü Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Vali Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Baki Şimşek, Aytuğ Atıcı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile binlerce kişi katıldı.