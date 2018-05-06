Bu yıl 24’ncüsü düzenlenen Eshab-ı Kehf’te Hıdırellez etkinlikleri kapsamında düzenlenen program Akdeniz Mehter Takımı tören alanına girmesi ve konser vermesiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Hıdırellez’in Türk dünyasında kutlanan ilk yaz bayramı olduğunu belirtti.

24 yıl önce başlatılan etkinliğin kesintiye uğratmadan devam ettirdiklerini belirten Başkan Can, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Türk dünyasında çok büyük bir yeri olan Hıdırellez Bayramını bu kutsal mekanda kutlamanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza Tarsus halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Can, şöyle devam etti:

“Hıdırellez, kaynağı çok eskilere dayanır. Bu bayrama Anadolu’da ve Anadolu dışında Türk halkı büyük ilgi gösterir. Birçok gelenek ve görenek bu vesileyle yaşatılır. Dolayısıyla Hıdırellez, Türk toplumunu canlandıran, birlik ve beraberliği pekiştiren bir olgudur. İşte bu birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması için 24 yıldır bu mekanda toplanıyoruz. Hıdırellez; Hızır ve İlyas peygamberin buluştuğu, bereketin ve bolluğun topraktan fışkırdığı, insanların yüreğine sevgi dolduğu, küslerin barıştığı, insanların doğa ile iç içe olduğu çok önemli bir gün. Hıdırellez atalarımızdan bize kalan büyük bir miras ve bizler bu değere sahip çıkmanın gururu içerisindeyiz. Biz millet olarak varlığımızı sürdürebilmek için tüm bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizleri millet yapan ortak değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Hıdırellez nasıl kardeşliği, dostluğu, yeniden canlanmayı ve hayata gelmeyi gösteriyorsa, biz de ülkemizde yaşayan tüm kardeşlerimizle bu kardeşliği ve dostluğu yaşatmak zorundayız. Biz her zaman bu aziz milletin ve onu millet yapan tüm değerlerin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Güçlü olmak, kendi içinde ayrılık nifaklarına aldırmadan hep birlikte başı dik olmak, bir bütün olmak zorundayız. Zira, hepimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve bekası yolunda çalışan herkes Türk’tür” düşüncesi doğrultusunda birer Türk’üz. Bir arada, bir bütün olarak ise Türk Milletiyiz. Hiç birimiz azınlık değiliz, hepimiz asli unsurlarız. Bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın yılmaz bekçileriyiz. Bu vatanın sınırlarını kanları ile çizen, döktükleri kanın rengini al bayrağımıza veren dedelerimizin torunlarıyız."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise 24 yıldır süren Eshab-ı Kehf’te Hıdırellez etkinliğin coşkulu geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kocamaz, “Bugün burada bir kez daha sizlerle beraber olmaktan buradaki manevi havayı solumaktan ve milli bir değerimize sahip çıkmaktan çok büyük onur duyduğumu belirtiyorum. Bir milleti var eden değerler yaşandıkça, yaşatıldıkça bu değerlere sahip çıkıldıkça milletin birliği pekişir. Devletin geleceği garanti altına alınır. Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başka milletler çizer. Bizler geçmişten aldığımız geleneklerimizi gelecek nesillere yaşayarak aktarmak zorundayız. Gelenek ve göreneklerimize, dilimize , atalarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Geçmişten ders almak mecburiyetindeyiz. Türk milletine her dönemde kumpaslar kuruldu. Türk milleti yok edilmeye çalışıldı. Onun için yüce önder Bilge Kağan “Ey Türk titre ve kendine dön” diyerek milletini uyarmış gelecek nesillere yüzyıllar öncesinden mesajlar vermiştir. Bu kadar çok düşmanın etrafımızı sardığı bir dönemde bizim birlik ve beraberlikten başka şansımız yoktur. Birbirimizi sevmekten, saymaktan ve hoşgörüyle bakmaktan başka çaremiz yoktur. 24 yıl önce Tarsus’ta göreve geldiğimizde unutulmaya yüz tutmuş bu tür etkinlikleri özellikle gençlere kafalarına iyi yerleştirmek bu gelenekleri yaşatmak için yola çıktık. Allah şükür biz bu etkinlikleri sadece bir eğlence olarak düşünmüyoruz. Gerek milli, gerek manevi bir bütün olarak görüyoruz. Çok artık vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiş durumdadır. Başlattığımız bu etkinliği bizden sonrada yürüten değerli Belediye Başkanımız Şevket Can’a huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bisiklet yarışmasında, kente özgü içecek ve yiyeceklerden olan şalgam, humus, baklava ve cezerye dallarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye’nin ünlü mevlithanlarından Kurra Hafız Ahmet Karalı Ankara Hacibayram Camii imamı Hafız Hasan Köylü

Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmamı ve Hacı Mehmet Tanç mevlit ve Kuran-ı Kerim okudular.

Kılınan öğlen namazının ardından 5 ayrı nokta da 10 bin kişilik kavurma, pilav, tatlı ve yoğurt ikramı yapıldı.