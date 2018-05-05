Tarsuslular Mehteran takımının gösterisi ile coştu

Akdeniz Mehteran takımının gösterisi, Hz. Daniyal meydanında yürüyüş ile başladı, Yarenlik alanında verdiği konser ile son erdi.

Yürüyüş yolu üzerindeki mağaza ve konutlardaki vatandaşlarda bu coşkuya ortak oldu.

Konser sonunda Mehteran takımı yoğun alkışlarla uğurlandı.

Eshab-ı Kehf’te gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu tür aktiviteler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 24 yıldır Hıdırellez etkinliğini Tarsuslular birlikte coşkulu bir şekilde kutladıklarını, kentte yaşayanlarla milli, dini ve kültürel motifleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Kuvayi Milliyeciler, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.