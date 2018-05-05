Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 15:50

Tarsuslular Mehteran takımının gösterisi ile coştu

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce desteklenen Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen mehteran takımının gösterisinde Tarsuslular coştu.

Tarsuslular Mehteran takımının gösterisi ile coştu

05 Mayıs 2018 15:50


Akdeniz Mehteran takımının gösterisi, Hz. Daniyal meydanında yürüyüş ile başladı, Yarenlik alanında verdiği konser ile son erdi.


Yürüyüş yolu üzerindeki mağaza ve konutlardaki vatandaşlarda bu coşkuya ortak oldu.


Konser sonunda Mehteran takımı yoğun alkışlarla uğurlandı.


Eshab-ı Kehf’te gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu tür aktiviteler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 24 yıldır Hıdırellez etkinliğini Tarsuslular birlikte coşkulu bir şekilde kutladıklarını, kentte yaşayanlarla milli, dini ve kültürel motifleriyle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Etkinliğe Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Kuvayi Milliyeciler, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç