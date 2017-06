Tarsus’ta 3 köprünün temeli atıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirilen 3 köprünün toplu temel atma törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahmut Erim, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Salim Çakan ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Kocamaz, temeli atılan 3 köprünün Tarsus için çok önemli olduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize, her beldemize, köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine hizmet için çırpınıyor, gece gündüz çalışıyoruz. Kaldı ki sizler bizi çok yakından tanıdınız, bir nesil bizimle yetişti. Bizim göreve geldiğimizde doğan insanlar şu an 23 yaşında, askerliğini yapmış durumda. O dönmelerde sloganlarımızdan bir tanesi ‘Az laf çok iş’ti. Dolayısıyla biz icraat adamıyız, hizmetleri yaparız, takdiri de onu kullananlara, kentimizin halkına bırakırız. Bu köprülerin Tarsusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Ürettikleri sloganlardan bir tanesinin de "Tarsus’un her tarafından her tarafına en kısa sürede insanlarımızı ulaştıracağız" olduğunu kaydeden Kocamaz, “Biz göreve geldiğimizde Beydeğirmeni köprüsünün bir tarafı vardı, bir demir köprü vardı, bir de Şelale’nin oradaki tarihi taş köprü vardı. Şu anda taş köprü yaya köprüsü olarak değerlendiriliyor. Ama biz buna önceden 3 tane daha köprü ilave ettik. Beydeğirmeni köprüsünü gidiş-geliş halene getirdik. Haydar Aliyev köprüsünü ve Şelale’deki köprüyü yaptık. Şimdi 3 tane daha ilave ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise, “Temelini atacağımız köprü Fevzi Çakmak Mahallemizle Tozkoparan Mahallemizi birbirine bağlayacak ve birleştirecek olan bir gönül köprüsüdür. 2. köprümüz Dalaklı Mahallemiz ile Fahrettin Paşa Mahallemizi birbirine bağlayacak olan köprüdür. Kavaklı Mahallemizde mevcut 2485 Sokak ile Fahrettin Paşa Mahallemizdeki ana cadde diye nitelendirdiğimiz Cemal Gürses Caddesi’ni birbirine bağlayacak. 3. köprü; Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki mevcut baraj diye nitelendirdiğimiz Devlet Parkımızın içerisinde ve özellikle hafta sonu piknik ve mesire alanı olarak kullanıldığı için gerek şehrimizdeki vatandaşlarımızın gerekse Adana, Mersin’den hayvanat bahçesine gezmeye gelen hemşerilerimiz köprü yapıldığı zaman hayvanat bahçesine ve Devlet Bahçeli Parkı’na rahat ve huzurlu bir şekilde girerek şehrimizi gezmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar edilerek, köprülerin temeli atıldı. Temel atma töreni gerçekleştirilen Tarsus Fevzi Çakmak Köprüsü’nün uzunluğu 73,00 metre genişliği 20,000 metre, Tarsus Devlet Parkı Köprüsü’nün uzunluğu 37,00 metre, genişliği 10,00 metre ve Tarsus Fahrettin Paşa Köprüsü’nün uzunluğu ise 48,00 metre, genişliği 20,00 metre olacak.