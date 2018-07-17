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17 Temmuz 2018 11:25

Tarsus’ta 350 çocuk sünnet edildi

Tarsus Belediyesi’nin düzenlediği Sünnet Şöleni tüm hızıyla sürüyor.

Tarsus’ta 350 çocuk sünnet edildi

17 Temmuz 2018 11:25

Belediye Başkanı Şevket Can’ın kirve olduğu şölende şimdiye kadar 350 çocuk sünnet edildi.


Mersin Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni’nde 2 hafta geride kaldı. Etkinlikte şimdiye kadar Medical Park Tarsus Hastanesi’nde 350 çocuk sünnet edildi. Sünnet operasyonlarını, Üroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları ve Op. Dr. Özdemir Erdoğan gerçekleştiriyor. Ameliyathanede yapılan sünnet operasyonlarının, Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, şenlik kapsamında en az bin çocuğun sünnet edileceğini, başvurulardaki yoğunluk dikkate alındığında sayının daha fazla olmasının beklendiğini söyledi. Başkan Can, şenlik organizasyonunu yürütmek için bir ekip oluşturduklarını, çocukların sünnet işlemi ve giysi giderlerinin belediye tarafından karşılandığını belirtti.


Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Üroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları ise sünnet şöleni organizasyonu için bütün önlemlerin alındığını ve 4’üncü katın ayrıldığını vurguladı. Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları, “Operasyonlar, ameliyathanemizde ve deneyimli bir ekip tarafından, steril koşullarda yapılıyor” dedi.




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