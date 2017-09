Tarsus’ta 5 eski beldede yaşam boyu spor merkezi olacak

Belediye Başkanı Şevket Can, eskiden belde olan Yenice, Gülek, Atalar, Özelbahşiş ve Yeşiltepe mahallesindeki belediye binalarını bölge halkının kullanımına sunmak için restorasyon yapacaklarını söyledi.

5 belediye binasının ihalesinin sona erdiğini kaydeden Can, “İhalesi biten eski belediye binalarımızda çalışmalarımızı başlattık. Binaları yaşam boyu spor merkezlerine dönüştüreceğiz. Binalarımızda kütüphane, internet, idari odaların dışında toplantı odaları mevcut olacak. Seçim dönemimizde hemşehrilerimize verdiğimiz sözümüzü yerine getirme mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan her hizmeti bölge halkına sorarak yaptıklarını ifade eden Başkan Can, “Gülek, Yenice, Atalar, Yeşiltepe ve Özelbahşiş Mahallelerimizi ziyaret ettik. Her gittiğimiz yerde mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlarının sıkıntılarını dinliyorum. Biz zaten sorunları biliyoruz. Bütün yerleşimlerimizin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümü konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 179 mahalleye aynı anda hizmet vermek mümkün değil, sırasıyla bütün mahallelerimize hizmetlerimiz gelecektir. Bizim Tarsus’ta en önemli meselemiz; huzur, kardeşlik ve evlatlarımıza yaşanabilecek bir şehir bırakmaktır” şeklinde konuştu.

Tarsus halkının duasına talip olduklarını vurgulayan Başkan Can, “Belediyecilikte seçim bitti mi siyaset biter. 30 Mart seçimlerinde bizleri tercih eden herkese şu mesajı vermek zorundayız. İyi ki oyumu vermişim, helalı hoş olsun dedirttirmek boynumuzun borcudur. Bizler Tarsus’ta 45 mahallemize eşit bir şekilde hizmet götürdük. Şimdi 179 mahallemize eşit hizmet vermenin gayretini güdüyoruz. Dini, dili, ırkı ve memleketi, partisi ne olursa olsun Tarsus’ta yaşayan, havasını teneffüs eden bütün insanlarımız oy versin vermesin bizim için aynıdır. Belediyecilikte oy veren vermeyen ayrımı olmaz şimdiye kadar yapmadık da, yapmadığımız için de bugünlere geldik. Şevket Can’ın da her mahalle de, her sokakta alın teri, ayak izi ve imzası vardır Hepinizin dualarına talibiz” ifadesini kullandı.