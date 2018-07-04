Tarsus’ta bin çocuk sünnet oluyor

Tarsus Belediyesi’nin geleneksel hale gelen sünnet etkinliğinde operasyonlar Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Üroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları ve Op. Dr. Özdemir Erdoğan ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Parlakgümüş tarafından gerçekleştiriliyor. Sünnet şöleni kapsamında operasyonların bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Tarsus Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarlarına şimdiye kadar 750 çocuk için ailelerin başvuruda bulunduğunu ancak önümüzdeki haftalarda bu sayının bine kadar ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer, etkinliğin Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ın gözetiminde gerçekleştiğini ve çocukların sünnetleriyle ilgili bütün masrafların belediye tarafından karşılandığını belirtti. Hastane yöneticileri ise sünnet etkinliği için hastanenin 4’üncü katının ayrıldığını kaydetti.

Her gün 30 çocuk sünnet oluyor

Sünnet etkinliğiyle ilgili konuşan Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu, günde 30 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Halefoğlu, “Sünnet etkinliği için ekibimizi oluşturduk. Operasyonlar, ameliyathanemizde üroloji ve çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerimiz tarafından, deneyimli hemşire ve teknisyenlerimizin katılımıyla, steril koşullarda gerçekleştiriliyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık” dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Parlakgümüş ise sünnetin ciddiye alınması gereken önemli bir cerrahi operasyon olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Parlakgümüş, “Yetkisiz ve eğitimsiz kişilerin yaptığı sünnet operasyonlarında sık sık önemli hatalar yapılıyor. Bu hatalar çocuğun ileride tedavisi çok zor cinsel sorunlar yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle sünnet operasyonu kesinlikle yetkili doktorlar tarafından, hastane koşullarında yapılmalı” diye konuştu.