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19 Haziran 2017 14:51

Tarsus’ta bonzai operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir kişinin ablasının evinde sakladığı 2 kilo 63 gram bonzai ele geçirildi.

Tarsus’ta bonzai operasyonu

19 Haziran 2017 14:51


Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus Narkotik Grup ekipleri, A.D. ve A.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu maddeyi A.D.’nin ablası F.D.’nin ikametinde sakladığı yönünde bilgiler aldı. Ekiplerin, şüphelilerin ikametlerinde mahkeme kararına istinaden eş zamanlı yaptıkları aramalarda abla F.D.’nin evinde 2 adet 500 gramlık paket halinde 1000 gram, 12 adet 10’ar gramlık paketler halinde 120 gram, 1 adet poşet içerisinde 700 gram uyuşturucu bonzai maddesi ile 1 paket içerisinde 243 gram bonzai karışımında kullanılan karışım olmak üzere toplam 2 kilo 63 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ve paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küçük kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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