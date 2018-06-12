Tarsus’ta cezaevi kampüsünde yapılacak caminin temeli atıldı

Alifakı Mahallesi sınırlarında bulunan Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün camisi 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Açılış konuşması yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kampüs cezaevinin 6 farklı ceza evinde oluşan bir kampüs olduğunu, mevcutlar içinde üçüncü büyük cezaevi olduğunu söyledi. Başsavcı Kılıç, “Cami ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Cami yapmak maliyeti çok yüksek olmasına rağmen Belediye Başkanımız Şevket Can hem cesaret verdi, hem destek vereceğini söylemesi bizi cesaretlendirdi. Camimiz 600 kişilik olacak. İnşallah hep birlikte bu camimizi tamamlayacağız, gelecek yıl Ramazan ayında ibadete açacağımız inanıyorum. Bu cami farklı bir cami olacak, komutanlarımız da, hükümlü kardeşimizde, infaz koruma memurumuz da ve bütün çalışanlarımız da bir safta ibadetlerini yapacaktır. Bir farklı yanında güzel bir imece usulü ile camimizi tamamlayacağız. Bize bu konuda en büyük desteği veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıl Ramazan ayında camimizin açılışında birlikte olacağımıza inanıyorum” dedi.

Mersin Müftüsü Ali Can ise caminin önemini değinerek, böyle bir mekanda caminin yapılmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Güzel bir hizmet için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, caminin projesini, kazısını ve beton işlerinin kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Can, “Böyle bir mübarek bir ayda, böyle güzel bir hizmetin temelini atmak gerçekten güzel bir duygu. Bu vesile ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcımıza ve mesai arkadaşlarına böyle sayılı bir hizmeti başlattıkları için şahsım kurumum ve Tarsus halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Belediyemiz bu güne kadar 3 tane cami açılışı yaptı. En son dün hayırsever iş adamımız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Beyin yaptırdığı Anıt Mahallesinde Hacı Lütfiye Kocamaz Camii’ni ibadete açtık. Şu anda şehir içerisinde 5 tane cami inşaatımız devam ediyor. 3 tane de köylerimizde cami inşaatımız devam ediyor, toplam 8 tanesi inşaat halinde 3’ü bitti toplamda da 11 cami olacak. Ayrıca 3 tane de projesi hazır camilerimiz var. Belediye olarak hedefimiz de o mahallelerdeki vatandaşlarımızın dernek kurdurarak, bu camilerin yapılmasına vesile olmaktadır. Belediyemiz cami inşaatlarıyla ilgili özellikle köylerimize bir prensip kararı aldık. Camilerimizin projesini çizdiriyoruz, kazısını yapıyoruz ve betonunu Tarsus Belediyesi olarak bizler veriyoruz. Başsavcım böyle güzel bir camii temelini atmak için mücadeleye girmiş hayırlı bir işe girişmiş, bizde Belediye olarak bu prensip kararımızı size de uygularız dedim. Projeyi beraber çizdirdik, kazısını yaptık betonunu Tarsus Belediyesi olarak bizler vereceğiz. İnşallah temennim ve isteğim ve arzum Tarsus’taki işadamlarımız da sayın başsavcımıza ve derneğimize bu cami inşaatına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. İnşallah sayın başsavcımın belirttiği gibi de önümüzdeki sene Ramazan ayında Cenabı Allah’ın izniyle hepimizin duası ve desteğiyle bu caminin açılışını gene birlikte yaparız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise yaptığı konuşmada, “Camiler aslında bir formattır bir istikamettir, istikbali kıbledir, kanundur, nizamdır ve içerisinde sizler ve bizler gibi insanların toplu yüreklerin vurmasıdır. Camimizin şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından caminin temeli protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.

Program sonunda cezaevinde iftar programı gerçekleştirildi.