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30 Kasım 2017 10:35

Tarsus’ta çöp ev operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan bir şikayeti değerlendirerek çöp ev haline gelen bir apartmanın zemin katındaki daireyi boşalttı.

Tarsus’ta çöp ev operasyonu

30 Kasım 2017 10:35


Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında ikamet eden T.M. adlı kişinin oturduğu dairenin çöp ev haline geldiği, apartmanın ortak kullanım alanı ve koridorlar içerisinde hurda diye tabir edilen kasa, bidon, kağıt gibi eşyalarla apartmanın ve çevresinin kirlendiği, pis kokular yaydığı şeklindeki şikayetler üzerine Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.


Olay yerine gelip incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, verilen adresin çöp ev haline geldiğini tespit etti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler pis kokular yayan, etrafa zarar veren ve çevreyi kirleten malzemeleri temizlerken, apartmandan 6 kamyon dolusu çöp çıktı.


Daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bina ve daire hastalıklara karşı ilaçlanıp dezenfekte edildi.




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