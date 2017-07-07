Tarsus’ta çöp yığınına dönen ev boşaltıldı

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir şikayet üzerine birlikte hareket ederek Atalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 170’de yapılan kontroller sonucu çöp ev tespit etti. Çevreye aşırı derecede koku yaydığı belirlenen ve çevre sakinlerini aşırı derecede rahatsız ettiği tespit edilen ev için gerekli işlemler yapıldı.

Ekipler tarafından 4 kamyon çıkarılan çöpler, çöp deposuna kaldırılırken evin ve çevrenin ilaçlaması Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.