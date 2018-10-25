Tarsus'ta dolu ekili tarlalara büyük zarar verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ova bölgesinde bulunan birçok mahallede etkili oldu. Özellikle marul ekili tarlalarda büyük zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe, Atalar, Aliağa, Özelbahşiş, Hasanağa, Köselerli, Kulak ve Akarsu mahalleleri civarında sabah saatlerinde etkili olan ve dakikalarca süren dolu yağışı, tarım ürünleri ekili alanlarda ve yine seralarda zarara yol açtı. Özellikle marul ekili alanlar büyük hasar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sahada zarar tespit çalışması başlattı.

İlçe Tarım Müdürlüğünün yaptığı ön tespit çalışmasında, 270 çiftçi ailesine ait 5600 dekar açık sebze (biber, kabak, lahana, marul, patlıcan, ıspanak, pırasa ve karalahana) ortalama %30-60 oranında zarar gördüğü, tahmini zararın 8 milyon 893 bin 650 TL olduğu belirlerken, 1 üreticiye ait 32 dekar yüksek sera tesisi ise %35 oranında zarar gördüğü tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü sigortalı olan üreticilerin sigorta şirketlerine müracaat edilmesini istedi.