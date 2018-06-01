Tarsus’ta ekmek fırınları denetlendi

Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde, halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların ramazan ayı boyunca sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amaçlı somun ekmek ve pide pişirim fırınlarına denetimler gerçekleştirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçede ikamet eden tüm vatandaşların sağlıklı, hijyenik ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamanın asli görevleri olduğunu ifade ederek, ilçe genelinde tüm mahallelerdeki iş yerlerinde denetimlerin yapıldığını belirtti.

Başkan Can, "Ekiplerimiz tarafından şehrimiz genelinde faaliyet gösteren fırınlarda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda taşıması gereken tüm şartlar yerinde incelenmiştir. Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başta olmak üzere gerekli izinler, işletmelerin fiziki durumu, çalışma alanlarının temizliği, ürünlerle ilgili saklama koşulları, pide ve somun ekmek gramajları ve çalışan personellerle ilgili uyulması gereken hijyen kuralları kontrol edilmiştir. Denetimlerde 52 adet işletme denetlenmiş, tespit edilen eksiklikler konusunda mevzuat hükümlerine göre yasal işlem başlatılmış olup, tüm işletme sahiplerine halkımıza daha kaliteli ve sağlıklı ürünlerin sunulması konusunda bilgilendirme yapılmıştır’’ dedi.

Halkın sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu belirten Başkan Can, Ramazan ayı boyunca ve sonrası denetimlere aralıksız devam edeceklerini kaydetti.