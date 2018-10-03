Tarsus'ta emeklilere lokal

Mersin'in Tarsus ilçe belediyesi, emekli ve yaşlı vatandaşların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için emekliler lokali açıyor.

Tarsus Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi'nde yapılan Emekliler Lokali 5 Ekim 2018 Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Emekli vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kentin işlek noktasına Emekliler Lokali yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, emekli vatandaşların da hoşça vakit geçireceği güzel bir lokal olacağını söyledi.

Belediyeciliğin dokunmak, hissetmek ve yaşamak olduğunu ifade eden Başkan Can, mahalle ve insan ayırt etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

41. açılışı yapmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Başkan Can, “Her hafta bir açılış yada temel atma yapacağız demiştik. Bu hafta Anıt Mahallemizdeki Emekliler Lokali'ni açıyoruz. Açılışımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Anıt Mahallesi'ndeki lokalin açılış töreni 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.30'da Köylü Pazarı karşısında gerçekleşecek.