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04 Aralık 2017 14:11

Tarsus’ta engelliler için Empati Kafe açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Küçükminare Cami yanına yaptırılan ve Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi ile Türkiye Görme Engelliler Tarsus Şubesi yararına olacak olan Empati Kafe törenle açıldı.

Tarsus’ta engelliler için Empati Kafe açıldı

04 Aralık 2017 14:11


Engellilerin çalıştıracağı Empati Kafe’nin açılışında konuşan Mersin Kent Konseyi Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Aslan, “Bu hizmet çok değerli ve anlamlı bir hizmet. Böyle birgün de bu hizmetin açılışını yapmaktan çok mutluyuz. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Engelsiz Tarsus ve Engelsiz Mersin yolunda çok çok yol aldık. Biz Tarsus olarak, Mersin olarak engelliler konusunda Türkiye’de bir numarayız” dedi.


Bütün engellilerin gününü kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise yerel yönetim olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Can, “Öncelikle şunu herkes bilmelidir ki, engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir. Toplum olarak tüm insanları olduğu gibi kabullenmek, farklılıklara tahammül edebilmek, insan olma felsefemizin gereğidir. Gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğinizi; ya da yürüyemediğinizi, gönlünüzce koşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğinizi, tek başına yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü? Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulması, devletimizin ve Tarsus Belediyesi olarak bizlerin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Ancak engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor" dedi.


Farklı bir yer yaptıklarını ve farklı bir projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Can, şöyle devam etti:


“Aslında onların bizden farklı olmadıklarını gösterdik. Dünya Engelliler Gününde şehrimizde yaşayan engellilerimize farkındalık oluşturmak ve onlarla empati kurmak için ‘Empati Kafe’yi hizmete açtık. Çalışanlarını da sadece engelli kardeşlerimizden oluşturduk. Birinci önceliğimiz Tarsus’ta huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumak, bütün vatandaşımızın rahat yaşanabilir bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Biz siyaset yapmıyoruz, Allah rızası için çalışıyoruz. Seçime yönelik hiçbir siyasi çalışma yapmadım, yapmayacağım. Engelli kardeşlerimize her gün kutlama yapıyor gibi davranmak mecburiyetimiz var."


Konuşmaların ardından Empati Kafe’nin açılışı yapıldı.


Tören sonunda 50 adet tekerlekli sandalye, 10 adet koltuk altı değnek, 10 çift bilek destekli koltuk değneği ve 5 adet yürüteç engellilere dağıtıldı.




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