Alınan bilgiye göre, Diyarbakır’dan gelen R.A. (22), O. A. (35) ve F. A. (22), Tarsus’ta Duatepe Mahallesi’nde bir ikametgaha girdiler. Kapı göbeğini kırarak içeri giren 3 şüpheli evde bulunan altınları alıp, kayıplara karıştılar. Eve gelen ev sahipleri N. C., kapılarının kırık, eşyalarının dağınık olduğunu görünce durumu polise bildirdiler.

Olay yerine gelen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, geniş çaplı çalışmalar başlattılar. Eşkâl üzerine çalışma yapan ekipler, üç şüpheliyi kısa sürede yakaladılar. R.A., O.A. ve F.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A. ve O.A. mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.