Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 19:12

Tarsus’ta evlerin kapı kilidini kırarak, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evlerin kapı kilidini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Tarsus’ta evlerin kapı kilidini kırarak, hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

19 Ağustos 2018 19:12


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır’dan gelen R.A. (22), O. A. (35) ve F. A. (22), Tarsus’ta Duatepe Mahallesi’nde bir ikametgaha girdiler. Kapı göbeğini kırarak içeri giren 3 şüpheli evde bulunan altınları alıp, kayıplara karıştılar. Eve gelen ev sahipleri N. C., kapılarının kırık, eşyalarının dağınık olduğunu görünce durumu polise bildirdiler.


Olay yerine gelen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, geniş çaplı çalışmalar başlattılar. Eşkâl üzerine çalışma yapan ekipler, üç şüpheliyi kısa sürede yakaladılar. R.A., O.A. ve F.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A. ve O.A. mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç